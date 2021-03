So reagieren Berner Wirte – Jetzt boomen die Stehapéros Während einige Wirte froh sind, dass die Terrassen noch nicht geöffnet werden, sind andere enttäuscht. Denn chaotische Zustände helfen nicht, die Ansteckungszahlen niedrig zu halten. Claudia Salzmann

Die Terrassen bleiben weiterhin geschlossen und unmöbliert. Das finden nicht alle Beizer gut. Im Bild die Tramdepot-Terrasse zur Apérostunde. Foto: Christian Pfander

Bundesrat Alain Berset will die Beizenterrassen noch nicht öffnen, wie er am Freitagnachmittag bekannt gab. Die Zahlen der Neuinfizierten seien nicht konstant auf tiefem Niveau. Wiederum verfolgten zahlreiche Berner Wirtinnen und Wirte die Medienkonferenz aus dem Bundeshaus. Zum Beispiel Stevo Nilovic, er ist der Inhaber der italienischen Restaurants Luce und Il Grissino am Waisenhausplatz. «Ich bin froh über den Entscheid. Wenn wir nur die Terrassen aufmachen dürfen, kommen wir nicht auf genug Auslastung, damit es rentieren könnte», sagt der Wirt. Vielleicht wäre es für Restaurants in Skigebieten und Ausflugsbeizen gut gewesen, denn sie könnten ihre Terrassen den ganzen Tag füllen. Das funktioniere in der Stadt nicht.

Michel Gygax vom Gewerbeverein und Beizer von vier Restaurants auf Stadtboden hat die gleiche Theorie: «In den Bergen hätte das Sinn gemacht, die Terrassen zu öffnen. Wir in der Stadt profitieren davon weniger, zumal das Wetter ziemlich wechselhaft sein kann.» Er findet den Entscheid sinnvoll, alle Restaurationsbetriebe noch geschlossen zu lassen, dafür dann vielleicht im Mai voll durchzustarten.

Bierseligkeit im Tramdepot

Ganz anders sieht es Thomas Baumann vom Alten Tramdepot beim Bärengraben. Seine Terrasse ist auch in normalen Zeiten bei einigen Regentropfen voll. «Ich bin enttäuscht vom Bundesratsentscheid, das muss ich sagen. Eine geordnete Terrassenbewirtschaftung wäre viel besser gewesen», sagt der Tramdepot-Chef. Mit geordnet meint er Vierertische, mit Registrierung und Maskenpflicht bis zum Tisch.

Thomas Baumann bedauert, dass sich seine Gäste fürs Biertrinken immer noch nicht hinsetzen dürfen. Foto: Christian Pfander

Seine Terrasse mit Blick auf die Berner Skyline verkümmert aber nicht: Seit zwei Wochen verkauft das Alte Tramdepot im Take-away Hamburger und Hotdogs. Das Essen sei eher Nebensache. «Die Leute kommen wegen unserer Biere», sagt Baumann. Die Nachfrage erfüllt er mit Neukreationen, diese heissen «Schluckimpfung» oder «Fuck 2020». Bald folgt «Schluckimpfung 2. Dosis». Mit Galgenhumor kommt das Gastbrauhaus durch diese Krise. Jeweils gegen 17 Uhr finden sich auf der Terrasse Gäste ein, die mit dem drinnen gekauften Bier nach draussen gehen, um es dort zu konsumieren. Stehend. Baumann öffnet ein Fenster und beweist es: Auf dem Kiesplatz, wo eigentlich das Gartenmobiliar steht, läuten einige Gäste den Feierabend ein.

Magnetischer Kornhausplatz

Auf dem Kornhausplatz sieht man, was Tramdepot-Chef Baumann meint: Über den ganzen Platz verteilen sich Personen mit Getränken. Je höher der Pegel steigt, desto mehr Umarmungen und Berührungen gibt es. Das Zürcher Unternehmen Bindella verkauft aus einem Container heraus Getränke, das «Leichtsinn» aus einer mobilen Bar und das Café Pyrénées aus seinem Fenster. «Der Bierkiosk verlängert definitiv unseren Atem», sagt David Steinmann vom Pyri, wie das Lokal bei Bernern heisst.

Steinmann findet, dass der Bundesrat gut argumentiert habe. «Mir ist es lieber, nicht jetzt drei Wochen aufzumachen und dann wieder drei Monate zu.» Dennoch hätte er natürlich gerne sein Lokal offen, zumal gerade die wetterfeste Stammkundschaft sicher draussen auf der Terrasse ausgeharrt hätte. «Regen und Kälte stört sie meist nicht. Ich wäre wohl aber einer der wenigen Wirte gewesen, die von dieser Öffnung profitiert hätten», weiss Steinmann.

Schon bevor der Bierkiosk öffnet, wartet jeweils eine Menschentraube vor dem Pyri. Nach ein, zwei Gläsern muss Steinmann dann Einfluss nehmen, mit Augenmass: «Ich erinnere sie an Abstände und frage, ob sie in Grüppchen zusammenstehen könnten.» Ab und an fordert die Polizei ihn auf, dass er die Leute zurechtweist. «Ob das ihr Job ist oder meiner? Ich finde, wenn ich Getränke auf die Strasse verkaufe, muss ich auch für Ordnung sorgen.» Hier an diesem Ort könne man nichts Geheimnisvolles oder Illegales tun, weil man dermassen ausgestellt sei. Am Schluss appelliert er an die Vernunft, «damit alle ein Stück Normalität bekommen».