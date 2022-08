Musiker bei den Thunerseespielen – Jetzt bloss nicht versagen 2003 sah Redaktor Christoph Buchs «Evita» bei den Thunerseespielen und war begeistert – vor allem von der Performance des Orchesters. 19 Jahre später bei «Io senza te» gehört er selber dazu. Ein Erfahrungsbericht. Christoph Buchs

Die Ouvertüre läuft: Christoph Buchs, Bassist bei den diesjährigen Thunerseespielen, während einer Vorführung. Rechts: Gitarrist Nikolay Karageorgiev. Foto: Christoph Gerber

«Lange Pause», steht in meinen Noten. Eine Notiz, irgendwann an einer Probe von Hand reingekritzelt. Sie bedeutet einen Moment der Entspannung. Ich stelle mein Instrument in den Ständer. Oben auf der Bühne lernt Barmann Gio (Ritschi) gerade seine künftige Herzensdame Ky (Anja Haeseli) kennen.