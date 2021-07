Ja zum Tarnkappen-Jet F-35 – Jetzt beginnt der Vertragspoker Der Bundesrat will sich mit der F-35 aus den USA für das beste und gleichzeitig günstigste Angebot entschieden haben. Ob dies tatsächlich zutrifft, zeigt sich aber erst nach Vertragsverhandlungen. Beni Gafner

Die genauen Kosten für die F-35 sind noch Gegenstand von Vertragsverhandlungen zwischen der Schweiz und den USA. Foto: Keystone

Am Mittwoch hat sich der Bundesrat aus Kosten- und Nutzengründen für den US-Tarnkappenjet F-35 entschieden. Die Gesamtkosten betragen gemäss Bundesrätin Viola Amherd (Die Mitte) über dreissig Jahre 15,5 Milliarden Franken. Der beste Kampfjet und gleichzeitig der günstigste – so fasste die Verteidigungsministerin das Wettbewerbsresultat zusammen. Doch: Ob dem so sein wird, ist abschliessend noch nicht geregelt.

Denn wasserdicht ist der Deal mit den Vertragspartnern USA im Vorder- und Kampfjethersteller Lockheed Martin im Hintergrund erst, wenn Kauf- und Dienstleistungsverträge im Nachfeld des Kaufentscheids des Bundesrats unterschrieben sind.