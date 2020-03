Werkhof Sumiswald – Jetzt beginnen die Bauarbeiten Nach langer Vorgeschichte geht es nun in Grünen los. Bis am 20. Oktober soll der neue Werk- und Entsorgungshof von Sumiswald fertig sein. Susanna Fricke-Michel

Sie geben grünes Licht für den Baustart: Architekt Roland Bürki, Barbara Maurer, Fritz Lehmann (beide Gemeinderat) und Gemeindepräsident Fritz Kohler (von links). Christian Pfander

«Das ist eine Herzensangelegenheit von uns», sagt Barbara Maurer. Die Präsidentin der Baukommission des Werk- und Entsorgungshofs Sumiswald steht vor der Reithalle am Dorfrand von Grünen. Bevor sie den Bagger besteigt und als Symbol für den Baubeginn ein Loch in den Boden schaufelt, fasst sie die Vorgeschichte kurz zusammen. Denn erst musste der Verkauf des Stettlerhauses bewilligt werden, in dem der Werkhof bisher untergebracht ist. Dann musste das Volk an der Urne Ja sagen zu einem Neubau für den Werk- und

Entsorgungshof. Das klare Ja vor gut einem Jahr «hat uns Druck gemacht», so Barbara Maurer.