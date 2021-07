Nicola Spirigs Zukunft - Jetzt arbeitet sie weiter am Ruf der Superfrau

Olympia 2021: Nicola Spirig – Jetzt arbeitet sie weiter am Ruf der Superfrau Mit 39 Jahren und drei Kindern zu Hause lief Nicola Spirig in Tokio auf Platz 6. Das Karrierenende ist dies aber noch nicht. Es folgt ein weiteres ambitiöses Projekt – mit im Boot: Netflix. Monica Schneider

Unzufriedenheit sieht anders aus: Nicola Spirig nach ihrer Aufholjagd zu Rang 6. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Zwei Gitterabschrankungen standen in der Interviewzone im Odaiba Marine Park zwischen ihnen – und die Ansichten von Nicola Spirig und ihrem Trainer Brett Sutton lagen nach dem Rennen ziemlich genau so weit auseinander. Die Triathletin kämpfte zuerst mit den Emotionen, war den Tränen nahe, dann sagte sie, sie sei «mit dem 6. Platz an meinen fünften Spielen glücklich – mit 39 Jahren und drei Kindern zu Hause». Sutton hingegen schüttelte nur den Kopf, und sie fügte an: «Er ist es nicht, es steht also fifty-fifty.»

Dass Sutton nicht zufrieden war, erstaunte einigermassen. Denn genau so, wie das Rennen verlaufen war, hatte er es vorausgesagt. Eine Sechsergruppe wird mit Vorsprung aus dem Wasser steigen, Spirig wird versuchen, die Verfolgerinnengruppe auf dem Rad an die Spitze heranzuführen und dann auf der Laufstrecke probieren, nach ganz vorne zu laufen. «Sie ist fantastisch Rad gefahren – aber sie war erledigt danach, und trotzdem hat sie beim Laufen weiter gepusht», grummelte er unter der Maske und Baseballmütze.