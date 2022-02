Am 5. März an der Lenk – Jetzt anmelden für den Grand Prix Migros Am 5. März wird an der Lenk zum 9. Qualifikationsrennen des Grand Prix Migros gestartet. Die Anmeldung ist bis zum 19. Februar möglich.

Solche Rennszenen – hier aus dem Jahr 2019 – wird es am Grand Prix Migros an der Lenk am 5. März wieder geben. Foto: PD/Alphafoto

An insgesamt elf Qualifikationsrennen haben Skifahrerinnen und Skifahrer mit den Jahrgängen 2006 bis 2014 die Chance, sich für das grosse Saisonfinale vom 24. bis zum 27. März 2022 in Obersaxen zu qualifizieren. Am 5. März steht an der Lenk das 9. Qualifikationsrennen des Grand Prix Migros an.

Alle jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrer erhalten ein Erinnerungsgeschenk, einen Verpflegungsbon und eine verbilligte Skitageskarte. Ausserdem gibt es in diesem Jahr neu ein persönliches Rennvideo.

Vom Beginner bis zum Skicrack

Anmeldungen für das traditionsreiche Rennen von Swiss-Ski sind im Internet unter www.gp-migros.ch noch bis zum 19. Februar möglich. Die Jahrgänge 2015 und 2016 starten jeweils auf einer verkürzten Strecke und ohne Rangierung – und somit ohne Zeitdruck – in der Kategorie Minirace.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.