Wengen tanzt – «Jerusalema»-Spirit wird mit der Welt geteilt Wengen – vom Virus gebeutelt – steht zusammen und gewinnt mit dem Tanz «Jerusalema@Wengen – Feel the Village Spirit» neue Energie. Das Video ist fertig erstellt.

Wengen – hier mit der Luftseilbahn Wengen–Männlichen – sendet ein Lebenszeichen in und nach den Krisentagen. Foto: Bruno Petroni

Wengen, durch Corona-Fälle und die abgesagte Lauberhornabfahrt gebeutelt – will tanzend aus der Krise rausfinden. Das Dorf wurde dazu motiviert, den Tanz «Jerusalema@Wengen – Feel the Village Spirit» einzuüben. Der Song «Jerusalema» des südafrikanischen Musikers Master KG geht mit einer Dance Challenge viral, wie Wengen Tourismus mitteilt. «Der Hit soll an einen spirituellen Ort erinnern, an dem man Frieden findet, an dem es keine Sorgen, sondern nur Glück und fröhliche Menschen gibt.»

Dahinter stehen über 20 Leistungsträger aus Wengen, die sich aus privater Initiative zusammengetan haben und gemeinsam für den Ort und seine Gäste einstehen. Der Song sei wie eine Welle durch den Ort getragen worden und das ganze Dorf habe mitgetanzt, teilt Wengen Tourismus mit.