Erste Schwimm-Medaille seit 1984 – Jérémy Desplanches gewinnt über 200 m Lagen sensationell Bronze An den Olympischen Spielen in Tokio sorgt der Schweizer Jérémy Desplanches für einen historischen Moment. Monica Schneider aus Tokio

Lässt die Schweizer Schwimm-Fans jubeln: Jérémy Desplanches. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Siebte Medaille für die Schweiz am siebten Tag – der 26-jährige Genfer Jérémy Desplanches schwimmt in seinem ersten Olympiafinal über 200 m Lagen sensationell auf Rang 3 und gewinnt nach WM-Silber 2019 nun auch Olympia-Bronze.

Desplanches, der 2018 auch Europameister geworden war, schwamm in 1:56,17 Schweizer Rekord, unterbot seine alte Marke um 39 Hundertstel. Bereits im Vorlauf hatte er mit 1:56,89 bewiesen, dass er in Hochform ist. Der Genfer, der 2014 nach Nizza gezogen ist und sich dort der Trainingsgruppe des renommierten Trainers Fabrice Pellerin anschloss, hat damit und nach EM-Silber im Mai in Budapest bereits seine vierte Medaille an internationalen Wettkämpfen gewonnen – damit ist er endgültig der erfolgreichste Schwimmer des Landes.

Der Genfer ist der erst zweite Schweizer, der im Schwimmen eine Olympiamedaille gewann. Vor 37 Jahren in Los Angeles schaffte Dano Halsall die Premiere, er gewann über 200 m Brust Bronze. Nach ihm erreichten an Olympischen Spielen Flavia Rigamonti und Remo Lütolf im Jahr 2000 in Sydney die besten Resultate. Rigamonti wurde über 800 m Vierte, Remo Lütolf über 100 m Brust Achter. An den Spielen in Peking 2008 schwamm Dominik Meichtry über 200 m Crawl auf Platz 6.

Update folgt…

Fehler gefunden?Jetzt melden.