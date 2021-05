Umzug in Huttwil – Jenseits der Kantonsgrenze warten zeitgemässe Räume Die Afag Automation AG verlässt das Städtchen nach 65 Jahren. Im benachbarten luzernischen Zell hat sie einen Neubau erstellen lassen. Jürg Rettenmund

Noch sind Hallen und Büros der Afag in Zell leer. Auf dem Sockel im Vordergrund wird ein Kran montiert. Fotos: Raphael Moser

«Es zieht in unserer Fabrik im Fiechtenfeld, im Sommer wird es heiss», sagt Siegfried Egli, der Geschäftsführer und Standortleiter der Afag Automation AG in Huttwil. «Wenn es stark regnet, bricht sogar Wasser ein.» Diese Mängel hätten sich beseitigen lassen. Anderes jedoch nicht.

So zum Beispiel, dass die Afag mitten in einem Wohngebiet liegt. Auf den Zufahrtsstrassen gilt Tempo 30. Zudem sind in der Fabrik die Platzverhältnisse eng. Eine Erweiterung sei dort weder möglich noch sinnvoll, hält Siegfried Egli fest.

Er sagt dies einige Kilometer östlich von Huttwil in Zell LU. Dort liess die Afag in den vergangenen 15 Monaten einen Neubau erstellen. Noch führt der Standortleiter durch leere Hallen und Büros. Dort sind die letzten Bauarbeiter am Werk.