Für die Saison 2020/21 – Jens Nielsen neuer Assistenztrainer der Tigers Die SCL Tigers verpflichten den 50-jährigen Jens Nielsen als Assistant Coach. Der Däne unterschreibt einen Vertrag für eine Saison.

Die 1. Mannschaft wird künftig vom Duo Rikard Franzén und Jens Nielsen trainiert. Foto: Raphael Moser

Jens Nielsen wird der neue Assistenztrainer bei den SCL Tigers. Die Langnauer haben den Dänen für die Saison 2020/21 verpflichtet. «Trotz den unsicheren Zeiten war die Besetzung dieser Position für uns sehr wichtig und wir möchten damit auch ein positives Zeichen setzen», wird Tigers-Sportchef Marc Eichmann in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Headcoach Rikard Franzén und Nielsen kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der dänischen Nationalmannschaft. Die beiden waren zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2019 die Assistenten von Heinz Ehlers.

Jens Nielsen war selber jahrelang in Schweden als Spieler tätig (über 500 Spiele in der SHL) und spielte für die dänische Nationalmannschaft (über 100 Länderspiele). Die Schweiz kennt Nielsen auch, er war in der Saison 2004/05 als Stürmer beim HC Thurgau engagiert.

Im Trainerbusiness hat der 50-Jährige Erfahrung als Chef- und Assistenztrainer. Zuletzt war er in der höchsten und zweithöchsten schwedischen Liga bei Leksands IF Assistent engagiert.

( PD/flo )