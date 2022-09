Gesslerschiessen in Thun – Jenara Liechti kam dem Herz am nächsten Die Entscheidung fiel ziemlich deutlich. Die 14-jährige Jenara Liechti aus Thierachern kam mit Armbrust und Pfeil dem Gesslerherz am nächsten. Stefan Kammermann

Ausschiesset 2022 in Thun: Grosser Publikumsandrang beim Gesslerschiessen. Foto: Patric Spahni

Es herrscht viel Betrieb. Im Haus der Armbrustschützen am Berntorplatz in Thun gehen blau uniformierte Jugendliche und solche in farbiger Bekleidung und bunten Strümpfen ein und aus. Da sind auch viele Interessierte, ausgerüstet mit Fotoapparat oder Handy, um das Geschehen im Schützenhaus digital festzuhalten, während sich draussen auf der Strasse viel Publikum eingefunden hat und der Fulehung viel Präsenz markiert.