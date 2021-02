Ranking der Top-CEOs – Jeff Bezos gehört nicht zu den besten Chefs der Welt Der abtretende Amazon-Boss ist zwar erfolgreich und berühmt, hat aber keinen guten Ruf. Auch andere «Celebrity-CEOs» schneiden im internationalen Vergleich schlecht ab. Yannick Wiget

Vermögend und einflussreich, aber unbeliebt: Amazon-Gründer Jeff Bezos. Foto: AFP

Die Nachricht schlug am Mittwoch ein wie eine Bombe: Jeff Bezos tritt als Amazon-Chef ab. Der Gründer des amerikanischen Onlineriesen will sich anderen Projekten widmen. Als zweitreichster Mann der Welt gehört Bezos zu den berühmtesten CEOs überhaupt – aber nicht zu den besten, wie ein neues Ranking der Beratungsfirma Brand Finance zeigt.

Gemäss der Analyse, die von 300 ausgewählten Marktanalysten und Wirtschaftsjournalisten durchgeführt wurde, ist lediglich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg noch bekannter als Bezos. Auf den Plätzen drei und vier folgen Tim Cook von Apple und Elon Musk von Tesla.

Doch Berühmtheit ist nur eines der Kriterien, anhand derer 100 Chefs von globalen Firmen bewertet wurden. Bei zahlreichen Eigenschaften liegt Bezos unter dem Durchschnitt: Er fördert unter anderem die Vielfalt in seinem Unternehmen ungenügend, zeigt wenig ethisches Verantwortungsbewusstsein und hat keinen besonders guten Ruf. Das verdeutlicht auch dieses Porträt von Bezos: Er wird respektiert, aber nicht geliebt.

In der Rangliste der besten Chefs reicht es dem Amazon-Gründer deshalb nur zu Rang 73. Elon Musk (64), Mark Zuckerberg (42) und Tim Cook (14) schneiden zwar besser ab, gehören aber auch nicht zu den Top-CEOs. Ganz zuoberst steht Ajay Banga von Mastercard. Brand Finance bezeichnet ihn als «Meister von technologischer Innovation und finanzieller Inklusion», der durch strategische Partnerschaften weltweit die Armut bekämpfe. Auf das Podium schaffen es zudem die Chefs des Computerentwicklers Nvidia und des Medienunternehmens Netflix.

Nur 8 der 100 CEOs sind weiblich, was freilich mit der geringen Dichte von Frauen in Führungspositionen globaler Unternehmen zu tun hat. Immerhin sind das doppelt so viele wie im letztjährigen Ranking. Am besten platziert ist Susan Patricia Griffith von der US-Versicherungsgesellschaft Progressive auf Rang 28.

Joanne Crevoiserat, Chefin der Luxusmode-Holding Tapestry, schafft es insgesamt nur auf Rang 44, hat dafür aber den besten Ruf aller CEOs. Als besonders angesehen gelten auch die Chefs der Fluggesellschaft Emirates und von Accenture, dem weltweit grössten Dienstleister im Bereich der Unternehmens- und Strategieberatung.

Im Schnitt sind alle in der Gesamtrangliste vertretenen Chefs 57 Jahre alt und schon etliche Jahre in ihrer jeweiligen Firma tätig. Viele haben sie sogar selbst gegründet. In den meisten Fällen hat sich das ausgezahlt: Die CEOs verdienen durchschnittlich 20 Millionen US-Dollar im Jahr.

Bezos hat mit Amazon Milliarden verdient und ist zum zweitreichsten Mann der Welt aufgestiegen. Immer wieder wurde ihm vorgeworfen, zu wenig von seinem Vermögen für philanthropische Ziele einzusetzen. Negative Berichterstattung rund um seine Person gab es auch wegen seiner Scheidung und des Vorwurfs miserabler Arbeitsbedingungen in seinem Unternehmen. «Sein Rücktritt könnte für Amazon deshalb das Beste sein», schlussfolgert Brand Finance.

Schweizer CEOs haben es übrigens nicht in die internationale Rangliste geschafft. Aktuell hat Mario Greco, Chef der Zurich-Versicherungen, das beste Image hierzulande. Das ergab Mitte Januar eine Auswertung des Medienanalyse-Instituts Unicepta.