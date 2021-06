Wettkampf der Milliardäre – Jeff Bezos fliegt ins Weltall – noch vor Musk oder Branson Am 20. Juli hebt der Amazon-Gründer ab. Mit einer Rakete seiner Space-Firma Blue Origin. An den unteren Rand des Weltraums zwar und nur für wenige Minuten, doch seine Rivalen Elon Musk und Richard Branson würde er damit im Prestigerennen ausstechen. Dieter Sürig

Amazon-Gründer Jeff Bezos bei der Präsentation der Mondsonde seiner Raumfahrtfirma Blue Origin. Foto: Jonathan Newton (Getty Images) Spacex-Gründer Elon Musk. Foto: Brad Doherty (Keystone) Richard Branson, Chef von Virgin Galactic. Foto: Reuters 1 / 3

Lange sah es so aus, als geriete Amazon-Gründer Jeff Bezos beim Wettkampf der Milliardäre um die Eroberung des Weltraums ins Hintertreffen: Elon Musks Raketenhersteller Space-X darf seit vergangenem Jahr Astronauten zur Raumstation ISS fliegen, Richard Bransons Weltraumtouristenfirma Virgin Galactic hat bereits erste Testflüge mit eigenen Astronauten ins All absolviert.

Und Bezos' Raketenfirma Blue Origin?

War aus dem Nasa-Wettbewerb für private Passagierzubringer zur ISS ausgeschieden und will am 20. Juli, 52 Jahre nach der ersten Apollo-Mondlandung, den ersten astronautischen Flug seiner Rakete New Shepard überhaupt starten, um touristische Ausflüge an den unteren Rand des Weltraums vorzubereiten.

Jeff Bezos 2017 bei der Präsentation eines Modells der Crew-Kapsel. Foto: Reuters

Aller Voraussicht nach wird Jeff Bezos aber der erste aus dem Milliardärstrio werden, der selbst ins All fliegt. «Seit ich fünf Jahre alt bin, habe ich davon geträumt, in den Weltraum zu reisen», postete Bezos auf Instagram, wo er bekannt gab, beim ersten Crew-Flug von Blue Origin dabei zu sein – gemeinsam mit seinem Bruder Mark Bezos und einem weiteren Touristen, der gerade bei einer Internetauktion ermittelt wird.

«Die Erde aus dem Weltraum zu sehen, das verändert einen», sagt Bezos in einem Videoclip, «es verändert Deine Beziehung zu diesem Planeten und der Menschheit».

Abo Privater Weltraumtourismus Ein Ticket ins All Jeff Bezos, der nur zwei Wochen nach seinem Rücktritt als Amazon-Chef ins All startet, vertraut damit auf ein Raumschiff, das zwar bereits mehrmals erfolgreich für wissenschaftliche Versuche in der unteren Erdumlaufbahn war, aber noch nie Menschen transportiert hat. Das Gebot für den dritten Platz in der Kapsel mit sechs Plätzen liegt bei 2,8 Millionen Dollar – für zehn Minuten Flug auf etwa 100 Kilometern Höhe.

