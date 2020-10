Kein einheitliches Konzept – «Jedes Heim arbeitet unter ganz spezifischen Voraussetzungen» Dass die Heime in der Corona-Krise ganz unterschiedlich unterwegs sind, erstaunt Sevan Nalbandian vom Branchenverband Curaviva Bern nicht. Stephan Künzi

Sevan Nalbandian stellt den Heimen in der Bewältigung der Corona-Pandemie ein gutes Zeugnis aus. Foto: PD

Hier die Domicil-Gruppe, die an einem ihrer Standorte das Restaurant für Dritte wieder aufmacht, da das Ruferheim, das nur Tage später sein Café für Aussenstehende wieder schliesst – in der Corona-Pandemie gehen die Heime im Kanton Bern nicht immer den gleichen Weg. So soll es auch sein, wie Sevan Nalbandian vom Branchenverband Curaviva Bern erklärt: «Jedes der rund 300 Häuser im Kanton arbeitet unter ganz spezifischen Voraussetzungen, denen es Rechnung tragen muss.»