Der Fotowettbewerb «Wildlife Photographer of the Year» lässt uns die Natur mit anderen Augen sehen. Dieses Jahr gehören zwei junge Schweizer Naturfotografen zu den 100 Besten. Eine Auswahl der prämierten Bilder.

Vor der Beute: Die Braunbären im Katmai-Nationalpark in Alaska sind geschickte Fischer. Oder sie werden es im Lauf der Jahre. Denn sie haben jeden Herbst, wenn Hunderttausende von Lachsen aus dem Pazifik in ihren Geburtsfluss zurückkehren, Gelegenheit zum Üben. Der Bär, den der renommierte amerikanische Fotograf Adam Rice beobachtet hat, muss noch ein wenig an seiner Taktik feilen.

Foto: Adam Rice / Wildlife Photographer of the Year 2022