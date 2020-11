Lenk: Corona in Altersheim – «Jederzeit im Einklang mit den Auflagen» Das Coronavirus macht auch vor dem Altersheim Senevita an der Lenk nicht Halt: So leidet die Institution unter mehreren positiv getesteten Mitarbeitern und Bewohnern. Bruno Petroni

Auch im Altersheim Senevita an der Lenk schlägt man sich mit dem Coronavirus herum. Foto: Bruno Petroni

Am Wochenende hat ein anonymer Absender ein Schreiben an diverse Medien verschickt, so auch an diese Zeitung. Darin erhebt die unbekannte Person massive Vorwürfe an die Leitung des Altersheims Senevita Halten an der Lenk, dass nebst schlechter Kommunikation die geltenden behördlichen Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus nicht beachtet würden, dass das nötige Fachpersonal fehle und dass es dort zu mehreren Covid-19-Todesfällen gekommen sei.

Mehrere «positive» Mitarbeitende

Unternehmenssprecher Markus Reck nimmt zu den Vorwürfen von anonymer Seite wie folgt ausführlich Stellung: «Wir haben mehrere positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner, die aktuell in einem stabilen gesundheitlichen Zustand sind, betreut und gepflegt werden und sich in ihren Zimmern in Isolation befinden. Wir bedauern den Hinschied von drei Bewohnenden in den vergangenen zwei Wochen sehr und haben den Angehörigen unser tiefes Mitgefühl ausgesprochen.»