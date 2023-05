PW-Bestseller 2022 – Jeder Zweite weltweit ist ein Toyota Die globale Bestsellerliste 2022 wird von Japan dominiert. Autos europäischer Marken spielen weltweit gesehen nur eine Nebenrolle. Holger Holzer

Der Toyotas RAV4 ist ein Weltbestseller. Foto: Toyota

Toyota dominiert die weltweite PW-Bestsellerliste: Im vergangenen Jahr platzierten die Japaner fünf Modelle in den globalen Top Ten, wie aus den neusten Daten des Marktbeobachters Jato hervorgeht. Auch die beiden ersten Plätze gingen an den grössten Automobilhersteller der Welt.

Weltweit populärstes Modell war mit gut einer Million Verkäufen der RAV4. Der Kompakt-SUV ist vor allem in Nordamerika ein grosser Erfolg – dort wurden 2022 mehr als 400’000 Einheiten neu zugelassen. Auf Europa entfielen knapp 100’000 Fahrzeuge. Die weltweite Nummer zwei verdankt ihre Platzierung hingegen der grossen Nachfrage in China: Die dortigen Käufer orderten gut die Hälfte der weltweit 992’000 verkauften Toyota Corolla. In Europa kommt die Kompaktauto-Baureihe auf rund 6 Prozent Marktanteil. Den weltweit dritten Rang eroberte das Model Y von Tesla mit 747’000 Einheiten.

Keine Europäer in den Top Ten

Im Rest der Top-Ten-Liste finden sich mit Camry, Hilux und Corolla Cross drei weitere Toyota-Modelle. Auch Tesla schiebt mit dem Model 3 auf Rang zehn ein weiteres Modell in die Bestsellergruppe. Europäische Hersteller sind in der Bestenliste 2022 nicht vertreten, stattdessen mit dem Honda CR-V und dem Nissan Sentra zwei weitere japanische Modelle sowie der amerikanische Pick-up-Truck Ford F-150. Bis auf die beiden Tesla-Fahrzeuge kommt keines der zehn weltweit meistverkauften Autos in Europa auf einen zweistelligen Marktanteil. Dominiert wird die Liste stattdessen von Fahrzeugen, die auf den grossen Märkten China und USA beliebt sind. Einzige Ausnahme: der Toyota Hilux, der vor allem in Afrika und Teilen Asiens verkauft wird.

