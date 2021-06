Run for Hope Infos einblenden

2014 gründeten Brigitte Daxelhoffer und ihre Mitstreiterinnen das Hilfswerk Run for Hope. Im gleichen Jahr nahm sie erstmals am Eiger Ultra Trail mit seinen 101 Kilometern teil. In der Folge lief sie jedes Jahr längere Strecken – immer mit dem Ziel, möglichst viele Kilometer zu machen und so möglichst viele Spenden für die Ärmsten dieser Welt zu sammeln. 2015 lief sie den 202 Kilometer langen Irontrail. 2016 folgte der Marathon des Sables mit 257 Kilometern durch die Sahara. 2017 lief Brigitte Daxelhoffer von der Nordküste Wales zur Südküste von Wales das 325 Kilometer lange Dragons Back Race, 2018 durchlief sie über die 380 Kilometer lange Via Alpina die Schweiz in 5 Tagen, und 2019 lief sie in 8 Tagen 610 Kilometer vom Mönch nach Monaco.

2020 folgte für Run for Hope wegen Corona ein Ruhejahr. Das siebte Jahr von Run for Hope will Daxelhoffer nun mit dem 7-maligen Laufen des Eiger Ultra Trail feiern. Start ist am 6. Juli, Ziel ist, die letzte der 7 Runden à 101 Kilometer mit den anderen Läuferinnen und Läufern vom 16. bis 18. Juli zu absolvieren. Die Spenden, die Daxelhoffer erläuft, gehen auch dieses Jahr an mittellose Frauen und Kinder in Indien; konkret an das Projekt Ekatra, das vom Partner-Hilfswerk «Chance Swiss» in Goldiwil unterstützt wird. (pd/maz)