Leserreaktionen – Jeder hat ein Recht auf soziale Sicherheit Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Umgang mit Schutzsuchenden an den europäischen Aussengrenzen. Mathias Gottet

Schutzsuchende reparieren ihre Zelte auf der Insel Lesbos. Foto: Reuters

Zu «Bern soll 500 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen»

Jeder hat ein Recht auf soziale Sicherheit

Motionärinnen der Grün alternative Partei, der Partei der Arbeit und der alternativen Linken kritisieren die Aufnahme von nur 20 Flüchtlingen aus Moria. Sie sind der Meinung, dass die Hauptstadt der reichen Schweiz problemlos gut 500 Flüchtlinge von der Insel Lesbos aufnehmen könnte. Ich sehe dies genau gleich, die Schweiz hat die notwendigen Ressourcen diesen Menschen einen Neustart zu bieten. Kindern und Jugendlichen kann man hier verschiedenste Bildungen anbieten, welche ihnen in der Zukunft behilflich sein können. Auch den älteren Menschen kann hier eine gewisse Sicherheit geboten werden. Die dringliche Motion wurde überwiesen. Nun hoffe ich, dass die Stadt Bern solidarisch denken wird und den 500 Flüchtlingen ermöglicht, hier ein neues Leben zu beginnen.

Joëlle Emch, Ittigen

Zu «Busse provozieren, um aus Reisequarantäne zu kommen»

Wer in Urlaub reist, muss mit Konsequenzen umgehen

Wer hätte von uns im März gedacht, dass Covid-19 so grosse Auswirkungen auf uns haben wird? Ich jedenfalls nicht. Dass viele auf ihren Urlaub verzichten mussten, ist natürlich nichts Gutes. Wer aber trotzdem in den Urlaub reist, muss mit den Konsequenzen umgehen und sich in Quarantäne begeben. Wer die Quarantäne nicht befolgt, geht das Risiko ein, einen anderen Menschen zu infizieren. Deshalb finde ich die Geldstrafe für das Nichteinhalten der Quarantäne eine gute Regelung. Da ich möchte, dass Covid-19 möglichst schnell vorbei geht und wir alle wieder ein normales Leben führen können – ohne die Sicherheitsmassnahmen. Es ist wichtig, dass wirklich jeder die Sicherheitsmassnahmen befolgt und auch in der Quarantäne bleibt. Ohne diese Massnahmen kämpfen wir vielleicht in fünf Jahren immer noch mit dem Coronavirus.

Nils Mühle, Rohrbach

Zu «Klimaaktivisten führten Gemeinderat an der Nase herum»

Etwas tun, anstatt sich nur zu beschweren

Für die Räumungsaktion des Camps von den Klimaaktivisten auf dem Bundesplatz wurde fast eine halbe Million ausgegeben. Dabei handelte es sich nicht einmal um eine bewilligte Demonstration. Viele Menschen wissen aufgrund der Corona-Krise nicht, ob sie noch lange existieren können. Das Volksvermögen wird gerade in dieser Zeit dringend für diese Menschen gebraucht, da die Krise wahrscheinlich noch lange ein Bestandteil unseres Lebens sein wird. Es ist wichtiger, auf diese Menschen Rücksicht zu nehmen, anstatt ohne Bewilligung eine Demonstration zu veranstalten, die so viele Kosten verursacht. Anstatt sich über den Klimawandel zu beschweren und Demonstrationen durchzuführen, während ein Versammlungsverbot besteht, wäre es sehr viel sinnvoller, etwas Konstruktives zu tun. Für die Umwelt ist es von viel grösserem Nutzen, wenn wir Menschen aktiv etwas dafür tun, anstatt uns nur darüber zu beschweren.

Viona Aebersold, Kirchberg

Zu «So wirkt sich der ‹Lockdown light› im Alltag aus»

Wie steht es um die politische Legitimation?

Nun werden sie wieder in den Anzeigern publiziert, die Einladungen zu den Gemeinde- und Kirchgemeindeversammlungen im Kanton Bern. Der Regierungsrat hat dafür eine Ausnahme in seiner Covid-19-Verordnung beschlossen. Wie aber steht es um die politische Legitimation dieser Versammlungen in diesen Pandemiezeiten? Es werden wohl noch weniger an den Versammlungen teilnehmen als üblich. Viele Stimmberechtigte werden oder müssen den Versammlungen fernbleiben, sei es aus Angst, weil sie einer Risikogruppe angehören oder sich in Quarantäne befinden. Und wenn stimmberechtigte Personen nicht an den Versammlungen teilnehmen dürfen, stellt sich die Frage nach der politischen Legitimation der Versammlungen und ihrer Entscheide. Es würde daher den politisch Verantwortlichen gut anstehen, über die notwendigen Geschäfte für einmal an der Urne entscheiden zu lassen und damit auch die Entscheide politisch zu legitimieren. Dies zum Wohle der Gesellschaft und der Demokratie.

Markus Weber, Latterbach