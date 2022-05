Feier-Auftakt in Sigriswil – «Jeden Tag Geburtstag» Mit einem Kunstprojekt starteten die Feierlichkeiten zum 625-Jahr-Jubiläum des Sigriswiler Freiheitsbriefs. 306 Schülerinnen und Schüler haben auf Holz ihre Zukunftswünsche kundgetan. Stefan Kammermann

Vernissage des Kunstprojekts «Jugend baut Zukunft» mit Schülerinnen und Schülern in der Kirche Sigriswil. Foto: Stefan Kammermann

«Ich möchte, dass Sigriswil so bleibt.» – «Ich werde mich für Schwanden einsetzen.» – «Ich wünsche mir einen Lamborgini.» – «Jeden Tag Geburtstag.» Dies sind nur ein paar wenige Schriftzüge, die auf schmalen Holzlatten in farbigen Buchstaben zu lesen sind. Genau 306 Latten mit ganz unterschiedlichen Zukunftswünschen bilden seit Dienstag in der Kirche Sigriswil das Kunstprojekt «Jugend baut Zukunft».