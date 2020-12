Ein Adventskalender mit Musik – Jeden Tag ein klingendes Türchen Das Stradivari-Quartett spielt bis zum 24. Dezember täglich um 14 Uhr ein Konzert. Die Auftritte können live oder im Internet verfolgt werden.

Auch im Schloss Schadau findet ein Adventskalender-Konzert statt. Foto: Stefan Kammermann

Das Stradivari-Quartett lanciert für die Adventszeit einen musikalischen Adventskalender. Dies auch, weil Corona viele Unternehmungen und Anlässe verunmögliche, die sonst in der Adventszeit stattfinden würden, wie die Organisatoren mitteilen.

Das Quartett geht mit befreundeten Musikern auf Tournee und spielt vom 1. bis 24. Dezember jeweils um 14 Uhr 24 kurze Konzerte in 24 verschiedenen Hotels schweizweit. Täglich wird ein neues Kammermusikwerk präsentiert – in unterschiedlichen Besetzungen sind Werke von Haydn bis Brahms vertreten. Zudem werden alle Konzerte live gestreamt.

Was wann gespielt wird, wird nicht im Voraus preisgegeben. Besetzungen und Konzertlokalitäten sind aber online ersichtlich.

Auch im Oberland gilt es, Türchen des klingenden Kalenders zu öffnen: Am 11. Dezember spielen die beiden Stradivari-Musiker Lech Antonio Uszynski (Viola) und Maja Weber (Violoncello) im Schloss Schadau in Thun. Das Türchen am 12. Dezember werden die Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis zusammen mit Maja Weber am Violoncello und Christian Chamorel am Klavier im Hotel Eden in Spiez öffnen.

pd