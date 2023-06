In eigener Sache – Jeden Freitag gibts «Die Woche im Emmental» Geschichten, Köpfe, Hintergründe und Service: Ab sofort gibts einen regionalen Newsletter mit News aus dem Emmental direkt ins Postfach. Simon Bärtschi

Übersicht garantiert: Ausblick auf das Hügelland von einem Hof in der Gemeinde Obergoldbach, das Dorf weit hinten ist Sumiswald. Foto: BEZ

Liebe Leserinnen und Leser

Was läuft im Emmental, was gibt im Hügelland zu reden, und was geht in Burgdorf, Langnau und Kirchberg? Welche News und Geschichten beschäftigen derzeit die Emmentalerinnen und Emmentaler besonders?

Das erfahren Sie in unserem neuen BZ-Newsletter «Die Woche im Emmental». Jeden Freitag liefern wir Ihnen ab sofort die besten Recherchen, Hintergründe, Interviews, Porträts aus und über die Region sowie nützliche Informationen aus dem Emmental direkt ins Postfach.

Der neue Überblick ist Teil unseres Newsletter-Angebots, mit dem wir unseren Journalismus kompakt und übersichtlich auch als E-Mail anbieten. Diese Form der digitalen Verbreitung wird immer wichtiger und beliebter bei vielen Leserinnen und Lesern. Mit einem Klick sind Sie dabei und künftig über alles im Emmental bestens informiert.

Wir freuen uns, wenn Sie «Die Woche im Emmental» abonnieren, und wir freuen uns auch auf Feedbacks zu diesem Angebot. Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen.

Simon Bärtschi

Chefredaktor

Simon Bärtschi ist Chefredaktor der «Berner Zeitung» und der Redaktion BZ/Bund. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion von «Tages-Anzeiger» und «SonntagsZeitung» in Zürich. Er hat an der Universität Bern Geografie und Medienwissenschaft studiert. Mehr Infos @SimonBaertschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.