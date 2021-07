Was geht? Unsere Ausgehtipps – Jeden Abend Wochenende! Livejazz am Montagabend, Kindertheater unter freiem Himmel und Badi-Vibes trotz Regenwetter – das empfiehlt die Kulturredaktion. Andrea Knecht

Zur Musik von Opération Zéro will man zuschauen, wie die Abendsonne in den Fluten der Aare versinkt – oder so. Foto: PD / Opération Zéro

Wir wollen Liebe!

«In the Mood for Love» – «In Stimmung für die Liebe» – heisst Wong Kar-Wais Meisterwerk. Und: Es ist das Motto des Openair, welches das Kino Rex noch bis 17. Juli im Innenhof des Generationenhauses austrägt. Unter anderem darf man sich freuen auf den Klassiker «Breakfast at Tiffany’s» mit Audrey Hepburn. Oder auf «Carol» mit Cate Blanchett und Rooney Mara. In dem Melodrama prallt die Liebe zweier Frauen auf die Moralvorstellungen der 50er-Jahre. Ausser bei Sturm finden die Vorstellungen statt. Wir hoffen, dass das Freiluftkino das zum Motto passende Wetter erhält: rosarote Sonnenuntergänge und sternenklare Nächte.

Das Rex Open Air findet bis 17. Juli 2021 im Innenhof des Generationenhauses statt. Bar: 20 Uhr, Film: 21.30 Uhr.

Infos: www.rexbern.ch

Wir wollen Sommer!

Jaja, sie ist gerade rar, die Sommerstimmung. Aber Opération Zéro lässt doch noch Eichholz-Vibes aufkommen. Die Berner Malick, Jay und Kali singen auf Mundart und Französisch, mischen Afro-Beats mit Rumba-Drill. Wenn man die Augen schliesst, hört man die Rufe vom Beachvolleyballfeld, sieht Rauchschwaden über den Badi-Rasen ziehen, riecht Sonnencreme und die Gummiboote, die in der Sonne trocknen. Am Freitag spielt Opération Zéro in der Theaterbeiz Vierte Wand.

Opération Zéro spielen am Freitag, 16. Juli 2021, im Theaterbeizli Vierte Wand an der Nägeligasse 1a.

Infos und Reservation: www.konzerttheaterbern.ch/service/vierte-wand/

Wir wollen Pippi!

Sie tut es schon wieder: Pippi Langstrumpf stemmt ihr Pferd in die Luft. Foto: PD / Theater Szene

Langstrumpf, natürlich. Denn die bleibt einfach eines der coolsten Kinder der Literaturgeschichte. Das stärkste Mädchen der Welt lebt mit ihrem Pferd – das sie problemlos in die Luft stemmen kann – und Äffchen Herr Nilsson in der Villa Kunterbunt. Nun erobert Pippi mit ihrem Freund Tommy und ihrer Freundin Annika diesen Samstag den Innenhof des Berner Generationenhauses (ja, dort läuft einiges diese Woche). Mägie Kaspar von der Theater Szene inszeniert eine Mundartfassung des Kinderbuchklasssikers.

Am 17. Juli 2021 im Innenhof des Generationenhauses Bern. Um 10.30 Uhr und 14 Uhr.

Infos: www.theaterszene.ch/produktion/pipi-langstrumpf

Wir wollen Engelsstimmen!

Güldenes Licht, güldene Stimme: Countertenor Andreas Scholl. Foto: PD

Am Sonntag gastiert Countertenor Andreas Scholl in der Stadtkirche Thun. Ein deutscher Radiosender bezeichnete den Sänger einst als «den Mann mit der goldenen Stimme». In Thun singt der Barockspezialist nebst Antonio Caldara, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach aber auch Arvo Pärts «My Heart’s in the Highlands». Nebst Scholls Stimme schwingen Klänge der Orgel, des Cembalos (Babette Mondry) und der Viola da Gamba (Tore Eketorp) durch das Kirchenschiff.

Sonntag, 18. Juli 2021, um 15 und 17 Uhr. Begrenzte Platzzahl. Reservierung per Mail möglich bis Freitag, 16. Juli, 12 Uhr an: orgelkonzertthun@gmail.com.

Wir wollen Livemusik am Montagabend!

Martin Dahanukar, zu hören am Montag im Les Amis. Foto: Martin Guggisberg

Und die gibts jeweils montags in der Berner Rathausgasse. Genauer: im Les Amis. Dort findet die Jazzreihe «Sous les Étoiles» statt – für all jene, die schon zu Beginn der Arbeitswoche wieder aus dem Alltag ausbrechen, an einem Martini nippen und Livemusik hören wollen. Der Berner Martin Dahanukar ist Initiant der Reihe und zugleich deren Hauptdarsteller. An der Gitarre ist Nick Perrin, am Bass Philipp Moll zu hören. Dahanukars Musik ist genauso poetisch wie der Titel der Veranstaltung: entrückt, schwebend, nostalgisch. Was passt besser zu einem gewöhnlichen Montagabend?

Sous les Étoiles im Les Amis in Bern. Montag, 19. Juli 2021, 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

