Elfriede Jelinek im Porträt – «Jeden Abend liest ein Steuerfahnder nun meine Werke seiner Familie vor» Elfriede Jelinek rechnet in ihrem jüngsten Buch mit der Schweiz ab, die ihren jüdischen Grossvater während des Zweiten Weltkriegs nicht ins Land liess. Und mit den Behörden, die beweisen wollten, dass sie den Nobelpreis nicht richtig versteuert hatte. Andreas Tobler

Für sie gibt es kein selbstbestimmtes Handeln: Elfriede Jelinek mit einem Affen. Foto: imago images/Everett Collection

«Sie haben sie beschlagnahmt, meine E-Mails, meine Schriftln.» Da steht nun also schwarz auf weiss, in österreichisch eingefärbtem Deutsch, was gerüchteweise schon seit einigen Jahren bekannt ist: Die Steuerfahndung hat eine Hausdurchsuchung bei der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek durchgeführt.