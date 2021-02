Maskenabgabe im Emmental – Jede Gemeinde hat ihre eigene Regel Die einen Gemeinden verteilen weiterhin gratis Schutzmasken an die Bevölkerung, andere beschränken das Angebot auf die Schulen. Nina-Lou Frey

Viele Gemeinden im Emmental gaben zumindest den Schulen gratis Hygienemasken ab. Foto: Raphael Moser

Familien, Rentner und junge Erwachsene besuchen in diesen Zeiten den Schalter auf der Gemeindeverwaltung

Utzenstorf. Denn die Emmentaler Gemeinde gibt den Einwohnerinnen und Einwohnern seit einigen Wochen gratis Schutzmasken ab. Jede Person darf zehn Stück beziehen.

«Es ist uns klar, dass diese Masken nicht lange ausreichen», sagt Raphael Jordi, Lernender der Abteilung Bevölkerungsschutz. Er sitzt regelmässig hinter dem Schalter und händigt den gewünschten Artikel aus.

«Die Abgabe ist ein symbolisches Zeichen an die Bevölkerung», so Jordi. Häufig gehe es den Leuten auch nicht primär um die Masken, sondern um ein kurzes Gespräch. Insgesamt hat Utzenstorf 10’000 Masken beim Kanton

bestellt. Ein Fünftel davon hat die Gemeinde an die Bevölkerung verteilt.