Corona im Asylzentrum – Jede fünfte Person

wurde positiv getestet Im Rückkehrzentrum für Asylsuchende in Aarwangen ist Covid-19 ausgebrochen. Seit Dienstag ist das Zentrum nun unter Quarantäne gestellt. Jürg Rettenmund

Im Asylzentrum Aarwangen sind 19 Bewohner positiv getestet worden. Foto: Franziska Rothenbühler

In Aarwangen betreibt die ORS Service AG seit letzten Sommer im Auftrag des Amtes für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern ein Rückkehrzentrum für abgewiesene Asylsuchende. Nachdem dort mehrere Ansteckungen mit Covid-19 nachgewiesen wurden, stellte die Sicherheitsdirektion des Kantons die Unterkunft unter Quarantäne.

Wie das Amt für Bevölkerungsdienste auf Nachfrage ergänzte, wurden am Dienstag, 19. Januar, 7 Bewohner positiv getestet, am 20. Januar nochmals 3, am 22. Januar weitere 5 und am 23. Januar schliesslich 4. Gegenwärtig sind dort 97 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet, von denen also 19 angesteckt sind.