Clublegende Heiri Egger – Jede freie Minute investierte er in den FC Thun Mit Heinrich «Heiri» Egger verliess im Sommer ein Ur-Thuner die Berner Oberländer. Nach 76 Jahren stellte der 89-Jährige seine Dienste für den FC Thun ein. Yannis Lüthi

Heinrich «Heiri» Egger, Kultfigur beim FC Thun, posiert im Lachenstadion. Dort betrieb er mit seiner Familie von 1972 bis 1987 die Gastwirtschaft. Foto: Yannis Lüthi

Er hat so viel Zeit und Herzblut in den FC Thun gesteckt wie kaum ein anderer. Heinrich «Heiri» Egger engagierte sich 76 Jahre lang für die Berner Oberländer. Der 89-jährige Ur-Thuner erlebte die grössten Tief- und Höhepunkte des Clubs hautnah mit. Ob an den beiden Cupfinals, beim Abstieg in die 2. Liga oder bei den Auftritten in der Champions League: Heiri Egger war stets mit dabei.