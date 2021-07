Leserreaktionen – «Jede Entscheidung hat Konsequenzen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Privilegien für Geimpfte.

Zu: «Das Gesundheitswesen könnte wieder an seine Grenzen stossen»

Die tägliche Zahl der an Corona Verstorbenen ist mittlerweile praktisch bei null angelangt. Gerade mal 3,3 Promille der Schweizer Bevölkerung ist hospitalisiert worden. Dass dabei eine natürliche Immunität auch eine Rolle gespielt haben mag, ist nicht auszuschliessen. Im Bericht über die Möglichkeit einer vierten Welle wird nun wieder Angst geschürt. Mit nicht nachvollziehbaren Zahlen der Taskforce wird auf Panik gemacht und das Wort «könnte» wird mehrmals verwendet. Der Vogel wird abgeschossen mit der Bemerkung, dass das Eintreffen in der beschriebenen Form aber eher unwahrscheinlich ist. Warum schreibt man denn überhaupt, um die Leser zum wiederholten Male zu verunsichern? Urs Lehmann, Belp

Zu: «Bald nur noch mit Covid-Pass ins Restaurant?»

Wunderbare Stimmen wie Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren oder Gundekar Giebel von der Berner Gesundheitsdirektion setzen sich dafür ein, dass ungeimpfte Menschen unter Druck geraten. Ich finde es eine Gemeinheit, dass nun Nichtgeimpfte verdächtigt werden, andere Menschen anzustecken. Einen andern Grund kann es doch nicht geben, dass nun mehr und mehr Druck auf Ungeimpfte ausgeübt wird. Dass die Zahlen der Neuansteckungen zunehmen, hat wenig oder nichts mit den Ungeimpften zu tun, sondern mit den vom Bundesrat erlassenen «Erleichterungen». Auch Geimpfte können andere anstecken, weil die Impfung zu wenig wirksam war. Seht, wie sich Menschen an Sportanlässen und in den Clubs umarmen. Das ist wohl der Hauptgrund für die Zunahme der Fälle. Rolf Kuhn, Riggisberg

Als Gesellschaft sind wir nur erfolgreich, wenn wir zusammenarbeiten. Alle müssen ihren Beitrag leisten. Heute gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens: Wir können uns impfen lassen, und so uns selber, aber auch die noch ungeimpften Mitmenschen - Kinder und Menschen mit Krankheiten - schützen. So lassen sich auch Mutationen und Krankenhauseintritte verhindern. Das ist der Beitrag der Geimpften: sie nehmen dafür den – unangenehmen(?) – Piks in Kauf, eventuell auch grössere oder kleinere Impfreaktionen, oder eben die von den Impfskeptikern so gefürchteten Langzeitfolgen einer Impfung. Oder zweitens: Man will keine Impfung. Dafür müssen wir andere schützen durch Masken tragen, ständiges Testen und Zutrittseinschränkungen für gewisse Orte. Dafür haben Ungeimpfte die Chance, als Trittbrettfahrer eventuell weder Corona noch Impfnebenwirkungen erdulden zu müssen. So leisten alle ihren Beitrag. Die Geimpften erhalten also keine Privilegien, sondern mehr Alltagsnormalität. Denn ein Privileg erhält man ohne Gegenleistung: die Geimpften leisten aber einen sehr wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Christine Blum, Oey

Wer sich nicht impfen lässt, muss die Konsequenzen tragen. Das ist mit allem so: Jede Entscheidung hat Konsequenzen zur Folge. Ala Feller, Onlinekommentar

Zu: «EU will die besten Forschenden abwerben»

An den Schweizer Universitäten studieren heute circa 50 Prozent Ausländerinnen und Ausländer. Bei den Ausbildern, Dozenten und Professoren sind die Zahlen noch höher. Sie kommen und kamen durch verlockende, finanzielle Angebote in die Schweiz. Der gute Ruf der Schweizer Unis hat auch damit zu tun. Die Forschenden in der Schweiz wurden bis anhin grosszügig mit EU-Forschungsgeldern unterstützt. Nun scheint der komfortable Weg, durch die Disharmonie mit der EU, zu Ende zu gehen. Es kann durchaus sein, dass die Studierenden und das Fachpersonal, wieder in ihre Europäischen Heimatländer zurückkehren, um an grossen Forschungsprojekten teilzunehmen. Dort wurden sie zum Teil schmerzlich vermisst. Vielleicht hat diese Entwicklung auch ihr Gutes, indem junge einheimische Studenten wieder leichter Chancen auf eine universitäre Karriere haben. Die Qualität zu halten, wird nicht ganz einfach sein. Dieter Noll, Thun

