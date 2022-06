Restaurants am Limit – «Jede Beiz sucht Personal» Kalte Küche am Sonntag und keine Pasta für YB-Fans – der Mangel an Köchen ist in der Berner Gastronomie allseits zu spüren. Claudia Salzmann

Das Eleven im Wankdorf-Stadion wird das Essensangebot anpassen, weil Chef de Service, Teamleiter Küche, Jungkoch, Aushilfen im Service und Restaurationsfachpersonen fehlen. Foto: Marcel Bieri

Das Stadionrestaurant Eleven im Wankdorf in Bern reduziert die Karte am Abend: Die Pasta ist gestrichen, das Angebot ist auf Vorspeisen und Pizzas beschränkt. Der Aarbergerhof in der Berner Aarbergergasse verkürzt die Öffnungszeiten und schliesst am Sonntag. Das Schüpbärg-Beizli in Schüpfen schliesst im August an einigen Tagen das Restaurant. Der Gasthof Löwen in Bangerten musste im Juni den Abendbetrieb sogar ganz herunterfahren. Der Grund ist bei allen Lokalen derselbe: Das Personal fehlt überall, in der Küche, in der Gaststube und sogar in der Leitung.