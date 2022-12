Nachfolge von Mark Werren – Jeannette Beck wird neue Berner Stadtplanerin Die 45-jährige Architektin Jeannette Beck wurde vom Gemeinderat ernannt und besetzt nach Mark Werrens Pensionierung die Schlüsselstelle in Bern neu.

Jeannette Beck tritt im Berner Stadtplanungsamt die Nachfolge von Mark Werren an. Foto: Stadt Bern

Der Berner Gemeinderat hat die 45-jährige Architektin Jeannette Beck zur neuen Stadtplanerin ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Mark Werren an, der pensioniert wird.

Die frei gewordene Stelle – eine Schlüsselstelle in der Stadtverwaltung – wurde von der Stadt ursprünglich am 17. August ausgeschrieben, jedoch mit einer Bewerbungsfrist von nur 2 Wochen und der Bemerkung, dass eine interne Bewerbung vorliege. Nach Kritik von Branchenverbänden an diesem Vorgehen wurde die Frist bis am 21. September verlängert, um das Feld der für das Amt qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber zu verbreitern. Trotzdem hat sich die Stadt nun für eine interne Stellenvergabe entschieden.

Beck ist seit 2011 in verschiedenen Funktionen im Stadtplanungsamt tätig. Seit sieben Jahren leitet sie die Abteilung Raumentwicklung mit der Fachstelle Wohnbauförderung. Sie ist ausserdem stellvertretende Leiterin des Stadtplanungsamts.

Der Gemeinderat ist laut Mitteilung vom Donnerstag überzeugt, mit Jeanette Beck eine Stadtplanerin zu ernennen, «die Bern im Zeichen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung mit grosser Fach- und Sozialkompetenz für kommende Generationen weiterentwickeln kann».

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.