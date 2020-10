Öffentlicher Verkehr – Je später der Abend, desto weniger Masken Seit zwei Wochen ist im Bernbiet die Maske auch an den Bahnhöfen und Bushaltestellen Alltag. In den Fahrzeugen dagegen nimmt die Disziplin ab. Stephan Künzi

Neuerdings gilt die Maskenpflicht auch an den Bushaltestellen. Befolgt wird sie aber noch längst nicht von allen. Cartoon: Max Spring

«Hier gilt Maskenpflicht.» Nach und nach werden in diesen Tagen die roten Plakate mit dem vertrauten Masken-Piktogramm an den S-Bahnhöfen rund um Bern aufgestellt. Sie machen klar: Im Kampf gegen das hochansteckende Coronavirus haben die Behörden einen Gang höhergeschaltet.

Seit neustem ist die Bedeckung von Mund und Nase nicht mehr nur in den Zügen vorgeschrieben. Sondern auch auf den Perrons und in den Unterführungen draussen, dort also, wo während der Stosszeiten am Morgen und am Abend die Pendler dichtgedrängt nebeneinander warten.

Im Kanton Bern gilt die Pflicht seit vorletztem Montag. Die Botschaft scheint mittlerweile angekommen zu sein. Das lässt sich im Pendleralltag beobachten: Waren die Maskenträger auf den Bahnhöfen anfänglich in der Minderheit, ist es mittlerweile umgekehrt. Nur noch wenige setzen heute den Gesichtsschutz erst im allerletzten Moment auf.