Was geht? Die Ausgehtipps – Jauchzet, der Sommer ist da! Alte Musik, Matto Kämpf feiert den 53., und die Stimme in unserem Kopf wird auch nicht mehr jünger: Die Ausgehtipps der Woche!

Bühne

Klein Matto. Foto: PD

Zum 25-Jahr-Jubiläum der Cappella steuert der Komiker Matto Kämpf nicht weniger als einen Abend über sich selbst bei – und zwar an seinem 53. Geburtstag. Es gibt: gewohnt lakonisch kommentierte Einblicke ins Familienalbum, musikalische Interventionen seiner Band, des «Duos Fleischvogu», und allerlei Wissenswertes über den gebürtigen Thuner, der Fragen aus dem Publikum aus dem Stegreif beantwortet. (lri)

Weniger in Feierlaune ist die junge Winterthurer Tanzgruppe Dance Company ONE: In ihrem ersten abendfüllenden Stück «(s)care» verleihen die Tänzerinnen dem «Climate Grief», dem Kummer über die Klimakrise, körperlichen Ausdruck. Wobei aber auch Empfindungen wie Hoffnung und Tatendrang nicht zu kurz kommen. (lri)

Die Company MEK verbindet urbane Tanzstile wie Hip-Hop mit zeitgenössischem Tanz. Foto: PD

«Karen» ist nicht bloss ein weiblicher Vorname. In der Meme-Kultur steht er für einen besonderen Typus Mensch – und zwar für eine weisse, wütende, privilegierte Frau mittleren Alters, die sich herrisch und oft rassistisch verhält. Im Tanzstück «Raising Karen’s Children» erforscht die junge Schweizer Company MEK, wie sich das amerikanisch geprägte Stereotyp im Schweizer Kontext zeigt. Dazu gibts Spoken-Word-Einschübe und getanzte biografische Szenen. (reg)

Vielfalt! Verschiedenheit! Was im Gesellschaftlichen aktuell oft auf Widerstand stösst, ist in der Natur mehr als erwünscht. «Die WER sie TÄT» ist ein theatraler Rundgang im Botanischen Garten und ein Loblied auf die Biodiversität (ab 7 Jahren). Im Projektteam sind verdiente Berner Theaterschaffende wie Meret Matter, Philippe Nauer oder Grazia Pergoletti. (reg)

Klassik

Wenn Live-Orchestermusik zum Film, dann mit ihm: Ludwig Wicki. Foto: PD / Nique Nager

«Jauchzet», dass der Sommer da ist! Das sagt sich auch das Berner Orchester für alte Musik Les Passions de l’Âme für sein letztes Konzert vor der Saisonpause. Das Ensemble spielt festliche Musik von Telemann und Bach, ein leichtfüssiges, beschwingtes Programm. (mar)

Und vor Anbruch der Open-Air-Kino-Saison noch ein besonderer Leckerbissen aus der Filmgeschichte, zu geniessen im Casino: «Modern Times» von und mit Charlie Chaplin, live musikalisch begleitet vom Berner Kammerorchester. Geleitet wird das Orchester von Ludwig Wicki, der sich längst einen internationalen Namen als begnadeter Filmmusikdirigent gemacht hat. (mar)

Literatur

Ein Bild trifft den Blick der Betrachterin und lässt sie nicht los: Die Autorin Katja Petrowskaja liest im Zentrum Paul Klee. Foto: PD

Die 1970 in Kiew in eine ukrainisch-jüdische Familie geborene Katja Petrowskaja wurde mit dem Roman «Vielleicht Esther» 2014 bekannt. Mit den Foto-Kolumnen, die sie 2015 zu schreiben begann und die jetzt als Buch «Das Foto schaute mich an» (Suhrkamp) vorliegen, hat die Autorin ihr eigenes Genre geschaffen, das Landschaft, Biografie und Zeitgeschichte auf kleinstem Raum verdichtet. (lex)

Kunst

Julia Wimmerlin fotografiert seit Kriegsbeginn Frauen, die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind. Foto: Julia Wimmerlin

Das Projekt der Fotografin Julia Wimmerlin begann am 24. Februar 2022. Dem Tag, an dem Russland die Ukraine angriff. Wimmerlin, die schon länger in der Schweiz lebt, begann in die Schweiz geflohene Frauen in der gleichen Kleidung zu fotografieren, in der sie damals aus der Ukraine geflüchtet waren. Zudem bat sie jede Frau, ihr einen Gegenstand zu zeigen, den sie mitgenommen hat. Die Ausstellung «(Nicht) in die Ecke gedrängt» erzählt ihre Geschichten. (xen)

Sounds

Orte prägen die Menschen. Und bei der Band Tinariwen ist das die Wüste. Der Bandname bedeutet denn auch ‹Leerer Ort›. Seit den 1980er-Jahren sind sie eine Stimme der nomadisch lebenden Tuareg, Mahnmal und Bewahrung einer untergehenden Kultur. Tinariwen vermengen auf eindringliche Weise die traditionelle Musik dieser Region mit westlicher Rock- und Popmusik. Rai-Musik des Maghreb trifft auf Jimi Hendrix, gewissermassen. (mbu)

Das Saxofon klingt manchmal wie die Stimme in unserem Kopf, die nie verstummt, die Geige flennt und seufzt und sticht, und dazu das immer groovende, leicht swingende Schlagzeug, als pochendes Herz. Die Berner Jazzgeigerin und Popkünstlerin Laura Schuler hat sich für ein neues Album mit Tony Malaby (Tenorsaxofon), Hanspeter Pfammatter (Synthesizer) und Lionel Friedli (Schlagzeug) zu einem aufregenden Quartett zusammengetan. Das Album heisst Sueños Paralelos, also parallele Träume, und ist genau das: als sitze man in einer U-Bahn, fahre durch eine grosse Stadt und nicke dabei ein. (mbu)

Metal und Clubmusik? Geht das zusammen? O ja und wie! Das zeigt eine neue Band aus Bern: Toushar von Remo Häberli und Philipp Thöni. Da schimmert kühler New Wave, da glimmen elektronische Soundteppiche, und plötzlich kommen jäh brachiale Powerchords hinein. Das ist eine ungemein anregende, manchmal etwas verstörende, verblüffende Mischung. Treibend, druckvoll und neu. (mbu)

