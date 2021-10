Sake, Kois und Manga – Japanischer Pop-up-Club eröffnet in der Partymeile Drei Berner Barkeeper haben einen Kinosaal in der Berner Aarbergergasse zum japanischen Bar-Club umfunktioniert. Claudia Salzmann

Christian Stoop, Adrian Tännler und Adrian Franz haben den Saal 2 des ehemaligen Kinos City zum japanischen Bar-Club umgestaltet. Fotos: Christian Pfander

Nichts bleibt für immer. Nach diesem Motto arbeiten Christian Stoop und Adrian Franz seit längerem. 2018 übernahmen sie das ehemalige Kino City in der Aarbergergasse als Zwischennutzung. Das Kino wurde zum City-Pub, das bis Frühling 2021 hätte bleiben sollen. Was dann kam, wissen wir alle. So schloss der Kinosaal 1 vorzeitig.

Aus diesem hatten sie eigenhändig 220 Stühle herausgerissen und den Raum in ein englisches «Public House» umgewandelt, das man für Gerstensaft, Imbisse und einen Schwatz ansteuerte. Stoop (37) und Franz (39) orientierten sich um, übernahmen mit Geschäftspartnern eine Bar in der Rathausgasse und eine dazugehörende Weinhandlung. «Wir stellten uns auf einen gemütlichen Sommer ein», sagt Franz.