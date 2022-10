Raketen-Test in Nordkorea – Japan ruft Bewohner zur Evakuierung auf Das nordkoreanische Regime hat zum vierten Mal innert einer Woche eine Rakete abgefeuert. Sehr zur Beunruhigung Japans, denn die Rakete soll über Japan geflogen sein.

Im südkoreanischen Fernsehen wurden Bilder eines der letzten vier nordkoreanischen Raketen-Tests gezeigt. (29. September 2022) AFP

Nordkorea hat die jüngste Serie von Raketentests fortgesetzt. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog die ballistische Rakete am Dienstag in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer), wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Zuletzt hatte Nordkorea am Samstag zwei ballistische Raketen getestet – das war der vierte Raketenabschuss innerhalb einer Woche. Japan reagierte darauf umgehend und rief seine Bewohnerinnen und Bewohner auf, sich in Schutzräume zu begeben. «Nordkorea scheint eine Rakete abgeschossen zu haben. Bitte evakuieren Sie sich in Gebäude oder Kellerräume», teilte die Regierung in einer um 07.29 Uhr (00.29 Uhr Schweizer Zeit) veröffentlichten Warnung mit. Der staatliche Rundfunksender NHK meldete, die Warnung gelte für zwei nördliche Regionen des Landes.

UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können. Die zuletzt gehäuften Raketentests Nordkoreas werden von Experten auch als Reaktion auf die kürzlich abgehaltenen Seemanöver südkoreanischer und US-amerikanischer Streitkräfte gewertet. An den viertägigen Marineübungen hatte auch der Flugzeugträger «USS Ronald Reagan» teilgenommen. Es war die erste Entsendung eines US-Flugzeugträgers nach Südkorea seit fast vier Jahren.

Nordkorea wirft den USA regelmässig vor, durch ihre Militärmanöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten – was von beiden Ländern bestritten wird. Die Spannungen in der Region haben nach einer Reihe von Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr deutlich zugenommen. Zudem soll das Land Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete sowie möglicherweise auch seinen ersten Atomtest seit 2017 vorbereiten.

SDA/AFP/roy

