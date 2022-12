Neue Verteidigungspolitik – Japan rüstet auf und will notfalls auf Feinde schiessen Das Land beschliesst einen historischen Kurswechsel in seiner Sicherheitspolitik. Es gibt Applaus dafür, vor allem vom wichtigsten Partner, den USA. Thomas Hahn aus Tokio

Japanische Marine bei einem Manöver im November. Foto: AFP

Der Freitag war ein wichtiger, seltsamer Tag für Japans Premier Fumio Kishida. Am Abend trat er vor die Medien und erklärte eine dramatische Wende in Japans Sicherheitspolitik. Sein Kabinett hatte zuvor die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) und zwei weitere Schüsseldokumente abgesegnet, in denen Japans neuer Verteidigungsanspruch beschrieben ist.

Kishida verkündete, was daraus folgt: Japan wird in den nächsten fünf Jahren ab 2023 rund 43 Billionen Yen für Verteidigung ausgeben, umgerechnet knapp 300 Milliarden Franken; der aktuelle Plan sah nur 27,5 Billionen Yen für fünf Jahre ab 2019 vor. Der Verteidigungsetat wird bis 2027 von ein auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts steigen. Und: Japan verschreibt sich dem Prinzip der «Counterstrike Capability», also der «Fähigkeit zum Gegenschlag». Japan darf demnach künftig Feinde schon vorbeugend angreifen, wenn diese einen Angriff vorbereiten. Kishida sagte: «Wir erleben einen grossen Wendepunkt in der Sicherheitspolitik.»

Kein weltfremder Aussenpolitiker

Gleichzeitig musste ihm der Widerspruch dieses grossen Augenblicks bewusst sein. Ausgerechnet er, Kishida, ist von nun an der Premierminister, unter dessen Regierung Japans Pazifismus eine Delle bekommen hat. Dabei kommt er doch aus Hiroshima, aus der Stadt, auf die 1945 die erste amerikanische Atombombe fiel. Seine Herkunft prägte seine politische Agenda. Fumio Kishida hat immer für ein friedliches Miteinander gestritten.

Ein Regierungschef kann sich seinen Platz in der Geschichte nicht aussuchen. Wenn Kishida hätte wählen können, hätte er sich sicher die Rolle eines rettenden Vermittlers gegeben. Aber er ist kein weltfremder Aussenpolitiker. «Die Welt steht an einer Weggabelung der Geschichte», sagte er am Freitag, «die Machtbalance hat sich verändert.» Er zählte auf, was die Weltlage gerade so unsicher macht: Russlands Krieg in der Ukraine. Nordkoreas Rekordzahl an Tests mit Raketen, die dieses Jahr auch Richtung Japan flogen. Und Chinas vielfältige Machtambitionen.

Kolonialmacht und Kriegsaggressor

Japans Wechsel in der Sicherheitsstrategie ist auch deshalb so markant, weil der Inselstaat auf eine Vergangenheit als Kolonialmacht und Kriegsaggressor zurückblickt. Vor allem in den Nachbarländern Korea und China sind aus dieser Zeit Wunden zurückgeblieben. Und die Art, wie Japan seine Geschichte aufarbeitet, ist nicht überzeugend. Die pazifistische Verfassung, die dem Land eigentlich jede Waffengewalt abspricht, stand bisher für das mahnende Gedenken an ein kaiserlich-kriegerisches Japan, das die Welt so nicht noch einmal erleben möchte. Und nun? Mit der Möglichkeit zu Präventivschlägen und den sehr teuren Plänen zur Aufrüstung?

Japan will in der Region ein stärkerer Akteur werden: Premierminister Fumio Kishida. Foto: Lillian Suwanrumpha (AFP)

Fumio Kishida beruhigt Bedenkenträger. Die neue Sicherheitsstrategie verstosse nicht gegen die pazifistische Verfassung. Sie berücksichtige, dass Japan sich nur zur Landesverteidigung wehren könne. «Es ändert sich nichts.»

Die Frage, ob Japan nicht wehrhafter sein sollte, ist fast so alt wie die pazifistische Verfassung von 1947.

Der Wechsel in Nippons Sicherheitspolitik hatte einen langen Vorlauf. Die Frage, ob Japan nicht wehrhafter sein sollte, ist fast so alt wie die pazifistische Verfassung von 1947. Shinzo Abe, das ermordete Idol der LDP-Rechten, Premierminister von 2012 bis 2020, war entschlossener Verfechter der Aufrüstung. Besagter Gegenschlag-Plan war eine Idee aus seiner Amtszeit. Allmählich machte die Regierungspartei daraus ihre Linie. Diesen Sommer zog sie mit der Forderung nach der neuen Sicherheitsstrategie in den Oberhauswahlkampf. Sie gewann und hatte nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine bald auch ihren pazifistischen Langzeit-Koalitionspartner Komeito überzeugt. Kishida spricht von «offenen und energiegeladenen Diskussionen». Vergangene Woche legten LDP und Komeito den gemeinsamen Koalitionsbeschluss vor.

Und nun ist aus der Idee und der Forderung also konkrete Regierungspolitik geworden. Wie sie finanziert werden soll, ist noch nicht ganz klar. Kishida denkt an Einsparungen an anderer Stelle, einige seiner LDO-Parteifreunde sind für neue Schulden. Aber sicher ist: Japan baut sich neu auf vor der Weltgemeinschaft. Es gibt Applaus dafür, vor allem vom wichtigsten Partner, den USA. Vergangene Woche begrüsste Ned Price, Sprecher des US-Aussenministeriums, Tokios neuen Budgetplan für Verteidigung. General David Berger, Kommandant des US-Marinekorps, lobte in Washington auch Japans Vorhaben, Langstreckenraketen anzuschaffen: «Je selbstbewusster Japan sich verteidigen kann, umso besser kann man die Ansprüche der Volksrepublik China ausgleichen.»

