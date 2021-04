Transferhammer im Unihockey – Jan Zaugg kehrt zu Floorball Köniz zurück Unihockey-Nationalspieler Jan Zaugg, letztes Jahr zu einem der zehn besten Spieler der Welt gekürt, wird in der nächsten Saison wieder für Floorball Köniz zaubern. Adrian Lüpold

Jan Zaugg wird in der nächsten Saison wieder das Trikot seines Stammclubs Floorball Köniz tragen. Archivbild: Raphael Moser

Wenige Tage vor dem Superfinal in Winterthur gegen den SV Wiler-Ersigen vermeldet Floorball Köniz einen Transferhammer. Nach zwei Spielzeiten bei Mullsjö AIS in der schwedischen Superligan SSL wird Nationalspieler Jan Zaugg in der nächsten Saison wieder für seinen Stammverein auflaufen. Der Entscheid war Zaugg nicht leicht gefallen, hatte er doch auch andere interessante Angebote auf dem Tisch liegen. Letztlich kehrt der 23-jährige Edeltechniker nun aber zu seinen Wurzeln zurück.

Zaugg wagte relativ früh den Schritt ins Ausland und traf mit dem Spitzenverein Mullsjö AIS die ideale Wahl. Die Integration in sein neues Team verlief reibungslos; der Spielmacher zeigte in seiner ersten Saison 19/20 seine grossen Qualitäten regelmässig. Vor dem Saisonabbruch in Schweden hatte er nach 32 Spielen 60 Skorperpunkte auf seinem Konto (43 Tore, 17 Assists) und wurde in der stärksten Liga der Welt nicht nur zum Rookie des Jahres gekürt, sondern fand auch Eingang in der Liste der 10 besten Spieler der Welt, die jährlich vom Unihockeyportal «Innebandymagazinet» veröffentlicht wird.

Auch in seiner zweiten Saison waren Zauggs Werte immer noch stark, führte er Mullsjö als bester Torschütze und mit 51 Punkten (39 Tore, 12 Assists) aus 38 Spielen bis in den Playoff-Halbfinal. Erst am letzten Wochenende scheiterte Mullsjö am Meisterschaftsfavoriten Stovreta und schied aus. Bei Floorball Köniz hat Zaugg einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben.

