Ironman Switzerland in Thun – Jan van Berkels Triumph bei der Derniere Der Bülacher gewinnt in Thun den letzten Profiwettkampf seiner Karriere. Die Berner Andrea Salvisberg und Samuel Hürzeler belegen die Ränge 3 und 4. Jürg Sigel

Jan van Berkel zelebriert seinen Sieg mit dem Thuner Publikum. Foto: Jan Hetfleisch (Getty Images)

3,2 Kilometer Laufen hat er noch vor sich, und schon wird der im aargauischen Döttingen wohnhafte Jan van Berkel vom Publikum frenetisch gefeiert. Der Lärmpegel steigt, denn der Sieg des Schweizers steht fest. Auf der Grossleinwand im Zielgelände ist zu sehen, wie van Berkel bereits mehrere 100 Meter vor Rennende sein Strahlen aufsetzt.

«Das ist ein Traum»

8:05:02 Stunden benötigt der 37-Jährige für die 3,8 Schwimm-Kilometer im Thunersee, die 180,2 Kilometer durch das Gürbetal und Schwarzenburgerland auf dem Velo sowie die 42,2 Lauf-Kilometer. «Ich wollte noch einmal allen Leuten, die mich in meiner Karriere unterstützt haben, etwas zurückgeben. Dass ich dies mit einem Sieg tun kann, ist ein Traum. Man kann es auch als Märchen bezeichnen», sagt der überglückliche van Berkel, der nun vom Spitzensport zurücktritt.

Vorerst steht jedoch Ruben Zepuntke im Fokus. Nach dem Schwimmen dominiert der 30-jährige Deutsche auf der Radstrecke, was wenig erstaunt. Zepuntke war einst Radrennfahrer, erhielt 2016 beim UCI World Team Cannondale, dem er sich erst ein Jahr zuvor angeschlossen hatte, aber keinen neuen Vertrag mehr. Seit 2018 ist er Triathlet.

1 / 15 Unter den Augen von Stapi Raphael Lanz (r.) läuft Jan van Berkel nach 2021 zum zweiten Mal als Sieger ins Ziel des Ironman Switzerland in Thun ein. Und triumphiert damit bei seinem Abschiedsrennen als Profi. Foto: Simon Boschi

In Thun baut Zepuntke den Vorsprung auf dem Velo kontinuierlich bis auf neun Minuten aus. In den Top 10 figuriert unter anderen der Einheimische Samuel Hürzeler (Wilderswil), der sich in seiner Jugend als Schwimmer betätigte, ehe er 2007 zum Triathlon wechselte. Im Mai dieses Jahres belegte er auf Ibiza Rang 10 auf der Triathlon-Langdistanz. Hürzeler steigert sich in Thun auf dem Velo, auch wenn er später sagen wird, dass er trotz aggressiver und offensiver Fahrt «nicht wirklich wegkam». Gleichwohl ist er zwischenzeitlich Dritter, unmittelbar vor van Berkel.

Zepuntke geht als Führender auf die Laufstrecke, ohne Chancen allerdings, den Vorsprung erfolgreich zu verwalten. Am Ende muss er sich mit Rang 11 begnügen. Derweil drehen die Schweizer auf. Der in Rüegsauschachen aufgewachsene Andrea Salvisberg (34), im März bei seinem ersten Start auf der Langdistanz beim Ironman South Africa Achter geworden, sein Bruder Florin Salvisberg und van Berkel liegen als erste Verfolger in Lauerstellung, ebenso Hürzeler.

Das Podest mit Schweizer und vor allem Berner Beteiligung (v.l.): Leonhard Arnold (2., Deutschland), Jan van Berkel (1., Schweiz) und Andrea Salvisberg (3., Schweiz). Foto: Jan Hetfleisch (Getty Images)

Salvisberg Dritter vor Hürzeler

Auf der Laufstrecke schmilzt Zepuntkes Vorsprung zusehends. Sein Landsmann Leonard Arnold macht gewaltig Boden gut und übernimmt die Führung. Aber auch van Berkels Hoffnung, bei der Derniere zum vierten Mal einen Ironman Switzerland zu gewinnen, lebt. Der Schweizer zieht ebenfalls an Zepuntke vorbei – und bei Kilometer 25 auch an Arnold, der schliesslich Zweiter wird (8:07:14). Van Berkel tut dies derart locker, als wäre er in diesem Moment nicht schon über sieben Stunden unterwegs.

Er hatte gut lachen: Der Berner Andrea Salvisberg schaffte es aufs Podest. Foto: Jan Hetfleisch (Getty Images)

Landete auf dem undankbaren vierten Rang: Samuel Hürzeler. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Auch Hürzeler hält sich in der Spitzengruppe, am Ende schrammt er in 8:12:31 hinter dem drittplatzierten Andrea Salvisberg (8:10:25) nur knapp am Podest vorbei. «Beim Schwimmen verlor ich nach gutem Beginn etwas den Anschluss und befand mich ein bisschen im Niemandsland», erklärt er. «Im Laufen versuchte ich dann, geduldig einen guten Marathon zu absolvieren. Bei diesen hohen Temperaturen musste ich wie alle aber hart kämpfen.»

«Mehr ging einfach nicht.» Der viertplatzierte Berner Samuel Hürzeler

Dass der vierte Rang undankbar ist, streitet Hürzeler nicht ab. Er meint aber: «Ich weiss nicht, wo ich mehr hätte herausholen können. Mehr ging einfach nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich an einem anderen Ort eine ähnliche Leistung hätte abrufen können. Hier, in meinem Heimrennen, beflügelte es schon, vom Publikum immer angefeuert zu werden. Das war Gänsehaut pur.» Letzteres sagt auch van Berkel.

