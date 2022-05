Rennen in Interlaken – Jan und Lina sind die «Schnällschte Bödeler» Mit viel Energie sind am «Schnällschte Bödeler» zahlreiche Nachwuchssportler in die neue Leichtathletiksaison gestartet.

Jan Hausheer und Lina Esposito holten sich den Titel Alls «schnällschte Bödeler» beziehungsweise «schnällschti Böderlerin». Foto: PD

Gleich 135 Kinder und Jugendliche waren am Samstag auf der Leichtathletikanlage in Interlaken im Einsatz, viele von ihnen im Sprint und über 1000 Meter. Der Start in die Sommersaison ist gemäss Mitteilung der Veranstalter geglückt: «Bei ausgelassener Stimmung liessen sich viele starke Leistungen bestaunen», schreiben sie.

Die «Schnällschte Bödeler» 2022 sind Lina Esposito mit einer Laufzeit von 11.54 und Jan Hausheer mit 9.93 Sekunden über 80 Meter. Auch über 1000 Meter wurden gute Leistungen gezeigt. Tagesschnellste waren in dieser Disziplin Angela Rüegsegger (3:14.96) und Jari Abegglen (3:07.30).

Besonders erfreulich: Gleich 28 der Startenden liefen neue persönliche Bestleistung. Für die Überraschung des Tages sorgte wohl ein Fussballer: Theo Zumbrunn vom FC Interlaken schaffte es in seiner Kategorie sowohl im Sprint als auch über 1000 Meter zuoberst auf dem Podest.

Die Kinder und Jugendlichen legten viel sportliche Energie an den Tag. Foto: PD

Zum Spass für Gross und Klein wurde erneut der Visana-Dreikampf durchgeführt. Teams mit je einem Erwachsenen und einem Kind konnten sich im Hindernislauf, Wurf und Staffellauf austoben. Am meisten Punkte holten Oberturner Patrick Chaubert und Nino Grieder.

Für die sechs schnellsten Nachwuchsathletinnen und -athleten jeder Kategorie geht es schon in zwei Wochen weiter: Am 28. Mai findet der Regionalfinal «Schnällscht Oberländer» in Interlaken statt. Sowohl der «Schnällschte Bödeler» als auch der «Schnällschte Oberländer» werden vom Turnverein Unterseen durchgeführt.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.