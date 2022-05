«Mathe-Genie» aus Spiez – Jan rechnete besser als 10’576 Siebt- und Achtklässler Am Känguru-Mathematikwettbewerb blieb Jan Richert als Einziger seiner Klassenstufe im Land fehlerfrei. Das Kunststück war ihm schon im Vorjahr gelungen. Jürg Spielmann

Goldmünze für den Spiezer: Jan Richert zeigt stolz sein Diplom des Känguru-Wettbewerbs. Diesen bestritt er als einziger Schweizer seiner Jahrgangsstufe ohne Fehler. Foto: Jürg Spielmann

«Das Durchschnittsalter der drei Brüder Jonas, Moritz und Simon ist 10. Das Durchschnittsalter von Jonas und Simon ist 11 und das von Jonas und Moritz ist 12. »



Wie alt ist der älteste der Brüder? A: 13 Jahre B: 14 Jahre C: 15 Jahre D: 16 Jahre E: 17 Jahre

Der 13-Jährige beantwortete am internationalen Känguru-Wettbewerb (siehe Box unten) sämtliche Fragen ohne einen Fehler – das schaffte unter 10’577 Schweizer Teilnehmenden der 7. und 8. Klasse einzig er. Seine Leistung lässt sich auch über die Landesgrenze hinweg einordnen: In Deutschland, wo sich 59’269 Jugendliche in seiner Jahrgangsstufe der Herausforderung stellten, blieb auch lediglich ein Kind fehlerlos.