Definitiver Wechsel – Jan Kronig unterschreibt beim FC Aarau Der YB-Verteidiger Jan Kronig, der in der letzten Saison an den FC Wil ausgeliehen war, spielt künftig beim Challenge-Ligisten FC Aarau.

Für YB kam Jan Kronig in der Meistersaison 2018/19 zu zwei Einsätzen in der ersten Mannschaft. Foto: PD

Der bald 21-jährige Verteidiger Jan Kronig wechselt fix zum Challenge-League-Klub FC Aarau, wie der BSC Young Boys in einer Mitteilung schreibt.

Der polyvalent einsetzbare Abwehrspieler stiess 2011 vom FC Brig-Glis zu YB und spielte danach für sämtliche Teams der Nachwuchsabteilung. In der Meistersaison 2018/19 kam Jan Kronig zu zwei Einsätzen mit dem Fanionteam von YB, dazu kamen sechs Spiele in der UEFA Youth League und 20 Partien mit der U21 in der 1. Liga.

In den beiden letzten Saisons spielte Kronig auf Leihbasis beim FC Schaffhausen (2019/20) und beim FC Wil (2020/21) in der Challenge League und war mit 30 und 34 Ligaeinsätzen in beiden Klubs Stammspieler.

PD/flo

