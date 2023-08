Auf dem Weg zum Kosmetiker – Jamie Pracanin hat ein Problem: Er ist ein Mann Die Kundschaft ist weiblich, die Angestellten sind es auch. Kein Wunder, denn Kosmetik ist Vertrauenssache. Ein Mann muss da von vornherein kämpfen. Stephan Künzi

Ein Lächeln auf dem Gesicht und ein Leuchten in den Augen: Wenn Jamie Pracanin von der Kosmetik redet, taucht er völlig in seine Welt ab. Foto: Susanne Keller

Wenn Jamie Pracanin über seinen Lehrbetrieb im Oberaargau redet, huscht unvermittelt ein Lächeln über sein Gesicht. Die Augen beginnen zu leuchten, und dann sprudelt es nur so aus ihm heraus. Die meisten hätten von der Schönheitspflege keine Ahnung, erklärt er. Sie wüssten nicht, dass es ungesund sei, dreimal im Tag zu duschen. Und dass die Haare litten, wenn sie mehr als einmal in der Woche mit Shampoo gewaschen würden. An den übrigen Tagen reiche eine Pflege mit Wasser völlig.