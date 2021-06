Kultur auf dem Niesen – James Gruntz überzeugte mit Neuinterpretationen und Hits Im Berghaus Niesen Kulm trat Sänger James Gruntz zusammen mit Michel Spahr auf. Das Konzert war ausverkauft.

Das Duo James Gruntz und Michel Spahr auf der Bühne im Berghaus Niesen Kulm. Foto: PD

Am ausverkauften Konzert im Berghaus Niesen Kulm nahmen James Gruntz und Michel Spahr das Publikum mit auf eine musikalische Reise, schreiben die Veranstalter. Diese führte mit dem Song «Belvedere» ins Wohnzimmer von James Gruntz und ging mit «Song To The Sea» bis ans Meer nach Süditalien. Dazu erzählte James Gruntz immer wieder seine persönlichen Geschichten zur Entstehung der Lieder. Die Konzertbesuchenden kamen auch in den Genuss von den bekannten James Gruntz-Songs wie «Heart Keeps Dancing» oder «Waves».

«Das Duo interpretierte dabei die Songs neu und verband moderne und jazzige Gitarren mit dem einzigartigen James-Gruntz-Scatgesang», steht im Communiqué. Mit diesem Gesang habe der Musiker das Publikum Mal für Mal verblüfft. Verblüfft seien auch die beiden Musiker ob dem Backstage gewesen, so meinte James Gruntz auf der Bühne mit Blick auf die umliegende Aussicht: «Ich wage zu behaupten, dass dies der schönste Backstage-Raum auf der Welt ist.»

Weiter gehe es mit dem «up to culture»-Programm auf dem Niesen nach den Sommerferien. Dies mit den Seaside Sessions vom 26. bis 28. August. Die Openair-Konzerte würden den Höhepunkt des Niesen Kultursommers bilden. Am Donnerstag spielen Liam Maye, Steiner & Madlaina, am Freitag, Caroline Alves und Marius Bear und am Samstag Samora und die Pedestrians.

