Gstaad Menuhin Festival – James Bond überstrahlte fast alles Der Filmmusik-Abend zum Abschluss des Menuhin-Festivals reihte besonders im zweiten Teil Highlight an Highlight. Erich Binggeli

James Bond in Bild und Ton mit dem City Light Symphony Orchestra unter der Leitung von Kevin Griffiths. Foto: PD/Raphaël Faux

Eigentlich führen sie fast alle die Musik der Spätromantik weiter, die Filmkomponistinnen und -komponisten. Geschickt haben sie aber Elemente vor allem des Jazz, Swing und Pop hinzugefügt und so ein eigenes Genre geschaffen, das auch im Konzertsaal ein grösseres Publikum findet.

Einige Perlen der Filmgeschichte

Dies zeigte sich ebenfalls im Abschlusskonzert des Menuhin-Festivals, welches mit «British Film Music in Concert» überschrieben war. Bereits im ersten Teil gab es einige Perlen zu entdecken, etwa die vielschichtige Suite aus «Atonement» von Dario Marianelli, die schmissigen Ron-Goodwin-Nummern aus «633 Squadron», «Battle of Britain» und den frühen Miss-Marple-Filmen, das betörend sinnliche Love Theme aus «The Adventures of Robin Hood» von Erich Wolfgang Korngold oder die wunderschön lyrische Suite aus «Wilde» von Debbie Wiseman.