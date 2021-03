Roland Schäfli geht auf Spurensuche von Kinofilmen. Vom Western über die Komödie bis zum Actionstreifen – in seinem Reiseführer «Location Tour» sind die schönsten Drehorte Europas aufgeführt.

Der Wilde Westen liegt in Spanien: In Andalusien wurden unzählige Spaghettiwestern gedreht.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen Reiseführer zu Drehorten von Kinofilmen zu schreiben?

Es gibt schon einige Location-Bücher, oft jedoch sind diese wenig hilfreich, wenn man eine gewisse Stelle aufsuchen will. Es reicht mir nicht, wenn ich lese, dass «The Great Escape» («Gesprengte Ketten»), der US-Kriegsfilm mit Steve McQueen, im Raum Bayern gedreht wurde. Ich will ganz genau wissen, wo. Immer habe ich Fotos aus dem Film dabei und vergleiche. Das unterscheidet den Filmfreund vom Cineasten, der es ganz genau wissen will.