Erweiterung des Steinbruchs – Jahrhundertplanung liegt der Bevölkerung vor 2020 hat Vigier den Gipsbruch Morgenberg übernommen. Nun liegt die Planung für die nächsten Jahrzehnte vor. Die Mitwirkung dauert bis 16. Mai 2023. Sibylle Hunziker

In Krattigen wird Gips abgebaut. Nun liegen Pläne auf, das Abbaugebiet zu erweitern. Foto: Bruno Petroni

Am Morgenberg in der Gemeinde Krattigen wird schon seit 200 Jahren Gips gebrochen. Und immer noch liegen schätzungsweise gegen fünf Millionen Kubikmeter Gips und Anhydrit in den Hängen über dem Thunersee. Chemisch ist Anhydrit fast die gleiche Verbindung wie Gips, nur kompakter und ohne Wasserbestandteile. Beide Mineralien sind Sulfatgesteine, die dem Zement im Umfang von etwa 5 Prozent beigemischt werden, damit er nicht schon vor der Verarbeitung hart wird.