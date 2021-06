Was geht? – Jaël im Schlosshof, Stephan Eicher im Villenpark Die Fallzahlen sinken, die Temperaturen steigen, alles locker: Hier sind die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage in der Region Bern. Michael Feller

Es gibt wieder Tickets für Jaëls Auftritt im Könizer Schlosshof. Foto: Nicole Philipp

Prinzessin Jaël im Schlosshof

Das Wort «Lockerungsschritt» hätte man vor einem Jahr wohl noch als Aufwärmübung im Tanzkurs verstanden, heute ist das eine bundeshoheitliche Sache. Der neueste Schritt bringt mit sich, dass es für vormals ausverkaufte Vorstellungen plötzlich wieder Tickets gibt. Zum Beispiel für Jaëls Auftritt im Schlosshof Köniz. Die Berner Sängerin hat den kulturellen Dornröschenschlaf überaus produktiv verbracht. Sie hat ein Best-of aus 20 Jahren Karriere mit einem Orchester aufgenommen, sie hat in der TV-Sendung «Sing meinen Song» unter anderem Beatrice Egli gecovert – und neue Lieder geschrieben. Die spielt sie mit Akustikgitarre, mit Cédric Monnier (Tasten) und Domi Schreiber (Gitarre, Gesang).

Fürst Stephan im Villenpark

Bei aller Lockerheit äusserst knapp sind die Tickets für Stephan Eichers «Floss der Unnötigen», das im Park der Villa Morillon strandet. Der Park wird erstmals für kulturelle Veranstaltungen geöffnet. Zur Musik von Stephan Eicher gibt es ein Essen. Der Clou: Jeder Gast bestimmt, wie viel er dafür bezahlen will. Mit dem «Floss der Unnötigen» will Eicher eine Diskussion anstossen: Wie viel ist uns die Kultur wert – jetzt, nachdem sie uns so sehr gefehlt hat? Erst für die ersten drei Abende sind Tickets aufgeschaltet, später, wann auch immer, werden weitere folgen. Es ist ein wenig wie bei den Impfterminen.

Altherren im Mühli-Garten

Der Hut steht ihnen – ganz passabel: Los Mendocinos. Foto: pd

Mutmasslich weitgehend durchgeimpft ist ein spannendes neues Altherren-Quintett mit dem Namen Los Mendocinos, das im Mühli-Garten auftritt. Serviert wird Tex-Mex-Rock-’n’-Roll mit viel mehrstimmigem Gesang aus der Tiefe der Rockgeschichte. Mit Christoph Kohli (Bass, Gesang), Peter Gurtner (Gitarre, Gesang), Daniel «Y» Meyer (Saxofon, Perkussion), Sam Mumenthaler (Schlagzeug, Gesang) und Rudi Teuscher (Piano) haben sich fünf Mannen zusammengefunden, die insgesamt schon mit der ganzen Berner Rockprominenz aufgetreten sind.

Krimikönigin im Kulturtempel

Mit dem 30. Brunetti-Krimi (und dem Schweizer Pass) im Gepäck: Donna Leon. Foto: pd

Ebenfalls eher in der Lebenshälfte des melierten Haupthaars befindet sich die Bestsellerautorin Donna Leon. Falls Sie sich jetzt fragen: Schreibt die noch immer? Dann ahnen Sie die Antwort bestimmt: Ja! Sie hat dieses Jahr den – Trommelwirbel – 30. Commissario-Brunetti-Krimi veröffentlicht. Er heisst «Flüchtige Begehren». Und was hat die 78-jährige Amerikanerin im letzten Jahr so gemacht ausser wie wild weitergeschrieben? Sie ist Schweizerin geworden. Sie lebt seit 2007 im Val Müstair. Für ihre einzige Schweizer Lesung ist sie im Casino Bern zu Gast und diskutiert mit der Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen.

Menschenmasse an der Bundesgasse

Die Mobiliar-Versicherung zeigt in ihrem Berner Hauptsitz seit vielen Jahren namhafte Kunst. Doch weil dieser Hauptsitz primär ein Bürogebäude ist, war es bis letzte Woche geschlossen. Homeoffice-Pflicht, Sie wissen schon. Mit dem neusten Lockerungsschritt von weiter oben in der Bundesgasse kann aber auch die Mobiliar wieder ausstellen. In der Reihe «Kunst und Nachhaltigkeit» sind Arbeiten des Foto- und Videokünstlers Beat Streuli zu sehen. Er hält darin seine Alltagsbeobachtungen in Städten fest. Wer wieder einmal vorpandemische Menschenmassen sehen will, ist bei Streuli am richtigen Ort.

Fehler gefunden?Jetzt melden.