Viel Kritik, viel Zustimmung: Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr äussert sich prononciert zur Maskenpflicht. Foto: Keystone

Wer die Website des Shoppi Tivoli in Spreitenbach anwählt, dem fliegt zuerst ein Hinweis entgegen, dass in diesem Einkaufszentrum keine Maskenpflicht herrsche. Man kann den Verantwortlichen nur gratulieren, sie nutzen ihren Standortvorteil kaltblütig aus, der darin besteht, dass Spreitenbach zwar nahe an Zürich liegt, aber eben zum Kanton Aargau gehört. Im Gegensatz zum Kanton Zürich kennt der Aargau keine Vorschrift, in Läden Masken zu tragen, wie es diese Woche der immer interventionsfreudigere Zürcher Regierungsrat beschlossen hat.