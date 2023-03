Wohnungsnot und Mietprofite – Jacqueline Badran argumentiert «arg irreführend» Die SP-Nationalrätin sagt, Schweizer Mieterinnen und Mieter hätten in den letzten 15 Jahren 78 Milliarden Franken zu viel bezahlt. Unabhängige Immobilienspezialisten widersprechen. Edgar Schuler

Für Jacqueline Badran ist es ein «skandalöser, illegaler Zustand». Die Zürcher SP-Nationalrätin rechnet seit einem Jahr in Kolumnen, Interviews und Streitgesprächen immer und immer wieder vor, Schweizer Vermieter hätten in den letzten 15 Jahren 78 Milliarden Franken mehr Mietzinse eingenommen, als das Mietrecht eigentlich zulassen würde. Allein im letzten Jahr hätten die Mieterinnen und Mieter 10,5 Milliarden zu viel abgeliefert.

Badran beruft sich dabei auf eine Studie, die sie als Vorstandsmitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands selbst in Auftrag gegeben hatte. Die Autoren argumentieren, die Mieten hätten eigentlich wegen der stark rückläufigen Hypothekarzinsen von Gesetzes wegen sinken sollen.

Überrissene Renditen?

Dass der Mietpreisindex in der Realität aber stetig gestiegen ist, ist laut Badran auf überrissene Renditen zurückzuführen. Nämlich solche, die über dem Zinsdeckel liegen, den das Mietrecht vorsehe.

Das 78-Milliarden-Argument benützt Jacqueline Badran wie ein Militärsackmesser für unterschiedliche Zwecke. Sie begründet damit Vorstösse für eine staatliche Mietzinskontrolle. Sie erklärt die Mieten in ihrer «SonntagsZeitung»-Kolumne zum «Kaufkraftkiller Nummer eins». Und sie sieht in den Profiten der Vermieter eine Ursache für die aktuelle Wohnungskrise, wie sie am Samstag im «Tages-Anzeiger»-Streitgespräch mit dem Hauseigentümer-Präsidenten erklärt hat.

Nur: Stimmt die Zahl überhaupt?

Für den Schweizer Hauseigentümerverband ist das ein «Ammenmärchen». Die Studie, auf die sich Badran stütze, vergleiche «Äpfel mit Birnen», schreibt der Verband in seiner Stellungnahme.

Insbesondere seien darin wertvermehrende Investitionen in Liegenschaften und Komfortsteigerungen nicht berücksichtigt. Zudem argumentiert der Verband, die Belastung durch Wohnkosten sei seit 20 Jahren durchschnittlich stabil bei 15 bis 20 Prozent der Haushaltseinkommen. Von einer immer höheren Belastung der Mieterinnen und Mieter könne deshalb keine Rede sein.

Der Hauseigentümerverband ist allerdings Partei und wehrt sich politisch mit allen Mitteln gegen die von Badran angestrebten Mietzinskontrollen.

Widerspruch von Fachleuten

Aber auch unabhängige Immobilienfachleute widersprechen der SP-Politikerin. Diese Zeitung hat mehrere zur Zahl befragt. Zitieren lässt sich Martin Neff, Chefökonom der Raiffeisen-Bank. Er sagt, Badrans Aussagen seien «arg irreführend»: «Die Studie, auf die sie sich beruft, geht von Annahmen aus, die schlicht nicht zutreffend sind.»

Die Zahl von 78 Milliarden ergibt sich laut Neff, wenn sich die Mieten nach einer «arg vereinfachten Kostenmiete» entwickeln würden. «Das Schweizer Mietrecht kennt aber auch Marktelemente», sagt der Raiffeisen-Chefökonom. So hält das Gesetz etwa ausdrücklich fest, dass Mietzinse nicht missbräuchlich sind, wenn sie im Rahmen der orts- und quartierüblichen Mietzinse liegen.

Berechnungen von Raiffeisen zeigen, dass die Nettorenditen der Vermieterinnen und Vermieter sich in den letzten Jahren im Schnitt zwar im oberen Bereich des mietrechtlich zugelassenen Rahmens bewegen, aber immer noch innerhalb der Bandbreite, die das Gesetz zulässt.

«Ob ein Mietzins zulässig ist, muss immer in einer Einzelfall­betrachtung beurteilt werden.» Martin Neff, Chefökonom der Raiffeisen-Bank

«Solche Durchschnittswerte sind jedoch stets mit Vorsicht zu geniessen, denn ob ein Mietzins zulässig ist, muss immer in einer Einzelfallbetrachtung beurteilt werden», sagt Neff. Es sei deshalb wahrscheinlich, dass ein Teil der Vermieter einen gemäss Mietrecht übersetzten Ertrag erziele.

Der Raiffeisen-Chefökonom gibt Badran in einem weiteren Punkt recht: «Die Mietzinse könnten tiefer sein, wenn die Senkungen der Hypothekarzinsen der letzten Jahre konsequent an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben worden wären.»

Es sei aber falsch, deswegen von widerrechtlich hohen Mietzinsen zu sprechen, sagt Neff. «Das sieht das Gesetz beziehungsweise die Rechtsprechung so nicht vor.» Ein nicht gesetzeskonformer Mietzins liegt nämlich nur dann vor, wenn er im konkreten Fall vor Gericht angefochten wird.

Raiffeisen von Badran missverstanden

Dass ausgerechnet Raiffeisen Badrans Argumentation kritisiert, erstaunt. Denn die Nationalrätin beruft sich nicht allein auf die Mieterverbandsstudie, sondern auch auf Zahlen, die von Raiffeisen stammen. Sie schrieb in ihrer Kolumne, die Bank beziffere nämlich die zu viel verlangten Mieten nicht nur auf 10,5, sondern auf 14 Milliarden Franken jährlich.

Der Raiffeisen-Chefökonom sagt dazu, die 14 Milliarden habe der Mieterverband selbst aus einer Grafik in einem Immobilienbericht der Bank berechnet. Gemäss der Grafik wären die bezahlten Mietzinse 40 Prozent zu hoch. «Aber», sagt Neff, «die Zahl gilt nur für Einzelfälle und hat mit Missbräuchlichkeit nichts zu tun.»

Jacqueline Badran steht trotz der Kritik zu ihren Aussagen. Auf Anfrage sagt sie, selbst wenn man Erneuerungsunterhalt und Ausbau bei der Berechnung höher gewichten würde, blieben immer noch rund 70 Milliarden zu viel bezahlte Mietzinse übrig. «Um diese Milliarden zu rechtfertigen, hätte jede vierte Wohnung totalsaniert werden müssen», sagt Badran. «Aber das ist ganz offensichtlich nicht passiert.» Die Immobilienfirmen müssten beweisen, dass dem nicht so sei: «Aber dagegen sträuben sie sich seit Jahr und Tag.»

