Keine Baubewilligung - Jaberg sagt wieder Nein zur 5G-Antenne

Mobilfunk in Jaberg – Gemeinderat sagt wieder Nein zur 5G-Antenne Sie lief ohne Baubewilligung, wurde abgeschaltet und darf nun auch nicht mehr in Betrieb genommen werden – die 5G-Antenne der Sunrise an der Bodenhausstrasse.

Die 5G-Antenne auf dem Sendemast in Jaberg darf vorerst nicht in Betrieb genommen werden. Foto: Adrian Moser

«Der Gemeinderat Jaberg erteilt der Mobilfunkantenne an der Bodenhausstrasse 4 keine Baubewilligung.» So steht es in einer Medienmitteilung, die die Jaberger Behörden am Mittwoch versendeten.

Gemeint ist die 5G-Antenne der Sunrise, die das Dorf bereits seit längerem umtreibt. Denn: Die Antenne war bereits in Betrieb – obwohl dafür keine Baubewilligung vorlag. Die Sunrise hatte sie auf dem bestehenden Mast an der Bodenhausstrasse installiert. Das erlaubte im März 2019 die kantonale Fachstelle NIS in einem sogenannten Bagatellverfahren.

Kanton stützt Gemeinde