Zukunft Eissport in Langenthal – Ja zur Arena Oberaargau Die Stimmbevölkerung genehmigt den millionenschweren Rahmenkredit zur Planung eines neuen Stadions. Damit ist eine wichtige Hürde für eine Eishalle im Gebiet Hard genommen. Julian Perrenoud

Keine Spiele mehr in der Eishalle Schoren – wegen des verfrühten Saison-Abbruchs sind die Eismaschinen mittlerweile bereits abgestellt. Adrian Moser

Grosser Sieg für den Eissport in Langenthal: Die Stimmbevölkerung hat den Rahmenkredit von 2,05 Millionen Franken klar bewilligt. 3957 Stimmen waren in der Stadt eingegangen (40,1 Prozent). 2967 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, lediglich 972 Personen waren dagegen. Das ist eine Zustimmung von 75 Prozent.